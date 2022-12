Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Jornada dedicada las compras y a los arreglos de casa. El bricolaje no es tu fuerte, pero hoy estás muy imaginativo y con los artículos más inauditos solucionarás grandes problemas domésticos. El color violeta te favorece hoy a tu rostro.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Es posible que un aumento de peso cambie tu humor, a peor, en estos momentos en que debes cumplir con ciertos retos que te has impuesto. Pero sabes que tienes suficientes apoyos como para conseguir perder esos kilos en unas semanas si te lo tomas en serio.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Conviene que te relajes y descanses todo lo que puedas. Los excesos profesionales te han provocado un estrés que debes controlar y atajar cuanto antes. Consulta con un especialista, y te sentirás mejor.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

No tienes muy claro en qué ámbito quieres seguir desarrollando tu actividad laboral. Esta duda surgirá también si estás estudiando. Es el día adecuado para dejar de pensar un poco en el futuro y pararse a disfrutar sólo del presente.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Deberías probar con sustancias naturales para esos malestares para los que utilizas medicamentos. Seguro que algún amigo te puede aconsejar sobre tratamientos naturistas que te servirán para lo mismo y te evitarán efectos secundarios.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tu vitalidad y autoestima están hoy en sus mejores niveles. Es el día adecuado para afrontar los retos que más dificultades te pueden dar a priori. Avanzarás en ellos mucho más de lo que lo habías hecho hasta ahora y con la mitad de esfuerzo.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Sin demasiado esfuerzo puedes obtener ventajas profesionales muy interesantes, aunque las responsabilidades tenderán a ir en aumento. Tu única preocupación será cuidarte la garganta, los cambios bruscos de temperatura acabarán por afectarte.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Se inicia un período algo conflictivo a nivel personal, que hará que te replantees tus relaciones sociales y sentimentales. Profesionalmente, verás más cerca que nunca los retos que te has marcado, y tus proyectos por fin tendrán la forma que tú deseas.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Aprovecha la buena racha que se abre ante ti aumentando tu vitalidad y favoreciendo tu salud. Aunque los problemas profesionales aumentan, tendrás que mantener la calma ya que no está en tu mano resolverlos. No te agobies y muéstrate sereno.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Demasiadas horas de trabajo a la semana no te dejan tiempo ni para respirar tranquilamente. Y ahora, llega el fin de semana y tratas de hacer todo aquello que hubieras querido hacer y no pudiste. El resultado es que como no te cuides, llegas al lunes más cansado de lo que dejaste la oficina el viernes.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tienes tendencia al estrés que te producirá un nerviosismo extremo. Debes cuidar la impaciencia que te produce el ritmo de tu pareja. Tendrás que aplazar algunas salidas porque no te sientes del todo bien del estómago. Una vez más los nervios te impiden hacer una vida normal.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Excelente talante comunicativo en el entorno familiar, especialmente si tienes hijos, con quienes puedes vivir momentos de gran satisfacción. Tendrás que afrontar una nueva situación que se presentará de improviso. No te asustes y toma el asunto con firmeza.