-Músicos rancagüinos, además crearon tema surgido de cánticos de la barra celeste.

Julio César Moreira – Fotos: Gentileza Zorro Studio

“Llego tarde en la mañana. Ya me quiero ir a acostar. Vengo muerto de borracho. Ya ni puedo caminar. Y las llaves en mi bolsillo, no sé dónde mier.. estarán. No tomo nunca más”.

No es una confesión y menos una promesa de quien escribe esta nota.

¡No. Por ningún motivo!.

Se trata de la primera estrofa de “No Tomo Nunca más”. La canción es una de las 11 del álbum rotulado con ese título.

¿Quién o quiénes están detrás de esta producción?. La banda de rock “Blues Berry”, que integran, actualmente, tres jóvenes rancagüinos: Rubén Talquía, Cristóbal Romero y Ángelo Lara.

Es último, líder del grupo, recuerda los orígenes de la misma. En sus inicios, dice, sólo eran él y su amigo Jaime “Amapola” Cofré (ya no está), una guitarra y una batería. Nada más.

Trabajaban en un restaurante y se aburrían de escuchar “siempre” la misma música. Deciden terminar con la rutina. “Empezamos a tocar por hobby, sin ninguna ambición, pero creando altiro y no sólo haciendo covers”.

Se dieron cuenta que funcionaban bien y comenzaron a reclutar a otros músicos, entre sus amistades y a tocar “onda fiesta”, admite Lara.

Una banda de tributo a Iron Maiden los invitó a la tocata “Rock y Guitarras”, en Santiago, lo que obligó a Blues Berry a tomarse las cosas en serio.

“Nos dimos cuenta que el vocalista, por tocar batería, no hacía su pega. Le propusimos que se cambiara al bajo y ahí ingresó otro batero. Y todo funcionó”.

Los ensayos en la sala de Checho Arredondo- conocido en el mundo de la música- ahí en Recreo, se intensificaron. Se profesionalizaron.

“Si al principio tocábamos para entretenernos, nos dimos cuenta que cuando tocábamos nos iba bien y la gente nos pedía”.

Fue entonces cuando acordaron que debían hacer un álbum. “Grabamos un disco con 11 temas. Está en Spotify y en Youtube. Se llama “No tomo Nunca Más. Los temas son de autoría grupal. Trabajamos mucho en equipo”, cuenta Ángelo. Este fuerte trabajo en equipo los llevó, incluso, a crear, para deleite de los “Celestes de Corazón”, una nueva canción, en onda rock: “Son del O’ Hi” (nota aparte)

El trío, agrega, no se va a quedar ahí. Van a seguir creando, porque sienten que Blues Berry está “para cosas más grandes. Tengo un baterista y un bajista joven que son muy buenos. Nos fusionamos muy bien. Más importante que seguir tocando es seguir creando, para hacer crecer la música, dejar huella y grabar todo lo que podamos”.

Proyectan hacer covers de música antigua. “Algo como Los Ángeles Negros, Los Golpes, Zalo Reyes o Raphael. La idea es darle cabida a los temas que escuchaban nuestros papás y transformarlos a la música que hacemos. Esa es una música que no tiene edad. Por eso, escuchar a nuestros abuelos es inspiración para nosotros”, remarca Rubén Talquía, baterista de la banda.

“La Celeste” en tiempos de rock

-Tema fue grabado el 2015, sobre la base de dos estrofas de los cánticos de la barra de O´Higgins. Puedes verlo en https://youtu.be/a_0FWAauDrw

El himno a O´Higgins, “Entonemos Deportistas”, creado el año 1955 por el joven rancagüino Miguel Ángel León Morales, fue grabado por la banda del Regimiento Membrillar, los soldados conscriptos de ese año y algunas voces de connotados rancagüinos de la época.

En el tema de Blues Berry, “Son del O´Hi”, dedicado a La Celeste, dos de las primeras estrofas son creación de la barra del equipo de la Región de O´Higgins, reconoce Ángelo Lara. La tercera estrofa, y los arreglos musicales son de la banda rancagüina de hoy.

-¿Cómo nace la idea del tema a O´Higgins, pero en rock?-

Tiene su origen en la barra. Fue idea de Jaime “Amapola” Cofré. Lo más chistoso es que de la banda el único de O´Higgins era él. Nosotros éramos hinchas de otros equipos, pero respetamos el objetivo de hacerle una canción a O´Higgins.

-Pero ya existía el himno de O´Higgins de 1955-

La idea es que tuviéramos un tema que llegara a la gente de acá. Además, la gente que nos rodeaba y donde tocábamos eran todos de O´Higgins.

-¿Tuvo participación la barra en este tema?-

Las dos primeras estrofas son cánticos de la barra. Jaime habló con la barra y esta aceptó que se hiciera el tema. Esto ocurrió entre el 2015 y 2016, cuando grabamos el segundo álbum. Hicimos un video clip, en la Plaza de la población O´Higgins, en donde participó la barra y hartos amigos. El tema está en Spotify y el video en youtube. El tema, siempre lo incluimos en las tocatas, porque representa a la región. La juventud lo recibe muy bien.

Rubén Talquía asevera que, a su abuelo, hincha del Capo de Provincia “le gusta que sea con ritmo de rock, porque es una edición más moderna de O´Higgins”