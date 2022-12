Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Disfrutarás enormemente de los momentos de ocio en compañía de tus amigos, pues hay días en lo que todo viene bien. Aprovecha a fondo esta dosis de optimismo. Posibilidad de cambios profesionales.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Si has prestado dinero o algún aval a alguien que creías de confianza, puedes llevarte una decepción. Se abren nuevos caminos en el plano profesional, que te resultarán especialmente atractivos. El momento es apropiado para embarcarte en proyectos interesantes.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Una serie de discusiones en cascada con tus amigos, tu pareja y tus compañeros de trabajo te van a obligar a dedicar mucho tiempo a intentar conciliarte con todo el mundo. Te sientes incomprendido y recuerdas a una persona que solía entenderte sólo con mirarte.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Te conviene mantener una disciplina en el deporte. El buen estado en el que te encuentras es fruto del esfuerzo que vienes haciendo a lo largo de los últimos meses y no merece la pena que lo eches todo a perder. Hoy no es un buen día para comprometerte con nada relacionado con el trabajo.

LEO (23 julio – 22 agosto).

No tendrás miedo para enfrentarte a los retos profesionales que se presenten, pero eso no significa que te lances a cualquier proyecto que no tenga el suficiente empaque para garantizarte un mínimo éxito.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Te convendrá asistir a cualquier acto o cita a la que seas invitado ya que tienes muchas probabilidades de conocer a alguien especial. Intenta pararte y meditar todas la decisiones que se te presenten, sobre todo a nivel profesional, ya que puede haber algo en juego.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

La buena influencia de un ser querido te está encaminando hacia un buen éxito profesional, pero no te agobies por las fechas, siempre hay un margen de tolerancia que te permitirá cumplir con tus objetivos.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tienes la cabeza llena de ideas sobre tu futuro que conviene que expreses de alguna manera. Si no lo hacer, te cansarás mucho dándoles vueltas para colocarlas una y otra vez. Esta afluencia de nuevos proyectos tienen mucho que ver con una situación reciente.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Llegan novedades en el terreno de los estudios, trabajo o negocios, que te llevaran un período de gran excitación. Estarás muy abierto es tus compromisos sociales, porque de ellos dependerán en buena medida tus posibilidades de éxito.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Si permaneces sin pareja, hoy no será un día de grandes romances, pero Venus sí puede traerte alguna que otra satisfacción. Estarás más interesado en resolver tus asuntos más personales que las cuestiones pendientes del trabajo. Pero te alegrarás finalmente.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Hoy te vas a divertir mucho con tu pareja y vais a tener suerte en todo lo que hagáis juntos. No te arriesgues en nuevos proyectos sin su consejo, hoy sois un núcleo indisoluble que no da buenos resultados si se disocia. Un objeto valioso te aparecerá.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tu casa estará hoy especialmente dinámica. Entrada y salida de gente, unos hacen maletas, otros las traen, siempre rodeado de familiares o amigos. No encontrarás la soledad que quizá necesites hasta la noche.