La exposición que nos presenta seis descubrimientos del Universo realizados desde Chile, ya está disponible para ser visitada por la comunidad del norponiente de la Región de O´Higgins.

La quinta estación de la muestra astronómica itinerante “Un viaje desde Chile al Universo” ya está disponible para toda la población de las comunas del norponiente de la Región de O´Higgins, ya que desde el miércoles 23 de noviembre y hasta el miércoles 14 de diciembre, la exposición estará instalada en dependencias del Liceo Pablo Neruda de Navidad.

La inauguración oficial se realizó el pasado miércoles 23 de noviembre, cuando estudiantes de los establecimientos Escuela La Boca de Rapel, de la Escuela Francisco Chávez Cifuentes y del Liceo Pablo Neruda de Navidad, visitaron la muestra astronómica itinerante diseñada por la Fundación Chilena de Astronomía (Fuchas) y entregada a la Universidad de O´Higgins.

“Estamos muy contentos de tener la muestra astronómica en Navidad, ya que cumple con nuestro objetivo que es llevarla a todos los rincones de la Región de O´Higgins. Durante la inauguración las y los alumnos pudieron conocer un poco más sobre seis hallazgos descubiertos desde los cielos de nuestro país; además, durante la charla pudimos conversar sobre los distintos tipos de telescopios que nos permiten conocer más sobre el Universo”, indicó la asesora científica de PAR Explora O´Higgins y encargada de la muestra, astrónoma Romina Ahumada, que durante la inauguración realizó una charla denominada “Ojos al Universo: Gigantes tecnológicos”.

Para la profesora de Ciencias del Liceo Pablo Neruda y gestora de la estación de la muestra itinerante, Loreto Castro, la comuna “está viviendo una maravillosa actividad, que brinda una oportunidad única a escolares, niños y niñas, y al público general. Poder tener esta muestra itinerante es importante para aquellos que queremos que la ciencia sea siempre accesible para todos; agradecemos enormemente a PAR Explora y a la Universidad de O´Higgins. Invitamos a todos a visitar esta maravillosa experiencia que, a través de la realidad virtual, nos permite conocer y aprender los misterios del Universo”.

“Nosotros estamos muy, muy agradecidos, porque es una oportunidad para nuestros niños. Navidad está en una condición geográfica envidiable, tiene características hermosas, con muchos paisajes; pero a la vez estamos muy aislados, nos cuesta llegar a Rancagua. Por eso, estos eventos que nos traen cultura, ciencias, nos abre puertas. Estamos potenciando las ciencias y eso nos deja muy contentos”, indicó Marcela Tapia, encargada (s) del DAEM Navidad.

Por su parte el profesor de la Escuela Francisco Chávez, Matías Flores, agregó que “ha sido una buena experiencia que nos sirve para conocer y respetar lo que está en nuestro alrededor; cuando estamos tan inmersos en algo, muchas veces no valoramos lo que tenemos. Acá en la comuna tenemos cielos despejados, maravillosos, pero muchas veces no sabemos valorarlo. Esta experiencia sirve para eso, para que sepamos que Chile tiene cielos maravillosos y que el estudio de la astronomía no está lejano”.

La muestra presenta, a través de gigantografías y realidad virtual, los seis hallazgos más relevantes que se han realizado en territorio chileno, utilizando telescopios profesionales emplazados en el norte de nuestro país. En ella podrán conocer sobre supernovas, agujeros negros, exoplanetas, formación de planetas, la molécula primordial para la vida y finalmente, sobre Tritón, una de las lunas de Neptuno.

Un viaje desde Chile al Universo estará abierta hasta el próximo miércoles 14 de diciembre y atiende de lunes a viernes de 10:00 a 12:30 horas y de 14:00 a 17:00 horas, ahí serán recibidos por las y los monitores. Como toda actividad de PAR Explora, la entrada es gratuita. ¡Todas y todos invitados!