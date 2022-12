– El organismo operado por el Instituto Profesional Aiep de la Universidad Andrés Bello, realizó un evento donde los emprendedores pudieran mostrar sus productos y donde se mostraron sus experiencias en entretenidas producciones audiovisuales.

Fotos: Nico Carrasco

Una verdadera fiesta de celebración fue la “Gala pyme y feria gourmet del Cachapoal” desarrollada el pasado miércoles 30 de noviembre. La verdad es que había que celebrar y destacar el éxito logrado por las pymes luego de varios años difíciles.

La actividad organizada por el Centro de Negocios de Sercotec Rancagua, ubicado en O ‘Carroll 293, presentó los productos y casos de 10 pymes que han tenido un constante apoyo de la agencia pública. A su vez, se presentó una exhibición de la Cocina Territorial en Vivo con el Chef Fabián Gallardo y 12 stands de emprendedores Gourmet, todos clientes del Centro.

De esta forma las empresas All in, Veterinaria Preventyvet, La Estacion Take A Break, Artesanias Alegria, Agroapicola Sisay, Reciclajes Kalewün, Comercial y Restaurante Tren Tren, Ecoombú, El Tenedor Chilote y Lestcar, presentaron sus productos y fueron distinguidos por su éxito y esfuerzo, donde se les hizo entrega de material audiovisual como apoyo para presentar sus negocios.

Carlos Muñoz, Coordinador Centro de Negocio Sercotec Cachapoal, explicó que “En estos dos años hemos atendido más de mil 269 empresas, lo cual ha significado generar 130 empleos directos. El Centro de Negocios ha generado 500 capacitaciones con más de 8000 personas atendidas. De los usuarios el 60% son mujeres, por lo que hemos desarrollado programas especiales para ellas como una escuela de mujeres. También hemos apoyado y trabajado articuladamente con 13 municipios de la provincia de Cachapoal, donde buscamos a pymes con tres elementos importantes: que desarrollen la identidad local, la sustentabilidad y la innovación”.

Muñoz resalta que la gala es otra forma de seguir apoyando a las y los emprendedores, ahora entregándoles material audiovisual de calidad para que puedan comercializar mejor, y las usen para enviárselas a sus clientes, en sus Redes sociales o páginas web.

El director regional de Sercotec, Leandro Carreño, manifestó “estamos contentos con esta actividad, ya que muestra que sobre todo en los tiempos adversos, no solo en los pasados sino que también en los actuales, es fundamental el rol que cumplen las agencias de fomento como Sercotec en el apoyo al emprendimiento, que es una forma importante de creer en la economía local, donde tenemos la capacidad de inyectarles recursos, pero también prestar la asesoría de los Centros de Negocios. Por eso queremos invitar a toda la comunidad a que participe de los Centros y postule a los distintos instrumentos de fomento de Sercotec, y así mejorar la calidad de vida de la gente, como lo que vemos hoy en este evento”.

Nicolás Cortes, representante de la empresa All in, uno de los festejados en la actividad, se refirió al apoyo de la entidad en estos años, “yo creo que este momento es la materialización de todo el esfuerzo que hemos hecho para no fracasar, sobre todo en un negocio que se dedica a la creación de stand para eventos, durante la pandemia. Hoy es un punto de cierre a ese periodo, donde Sercotec nos apoyó con un montón de cursos, conocimiento y ánimo para no bajar los brazos. En los momentos difíciles aprovechamos de conocer, capacitarnos y buscar alternativas de negocios, quisimos aprovechar lo que Sercotec nos podía ofrecer y a partir de ahí generar estrategias de supervivencia, que ahora se transformaron en líneas de negocios. Ahora generamos trabajos, generamos impuestos que quedan en la región y múltiples beneficios”.

El Centro de Negocios de Sercotec Rancagua es una agencia pública, dependiente de Sercotec y operado por el Instituto Profesional Aiep de la Universidad Andrés Bello, que presta asesoría y capacitación de alto nivel a pequeñas, micro, emprendedores y emprendedoras de la región de O´Higgins, especialmente de la provincia de Cachapoal.

Entre sus objetivos está el lograr impacto en ventas, en empleo, y también apalancar financiamiento tanto de organizaciones públicas como privadas para sus usuarios.

Sobre el equipo, el coordinador del centro de Negocios señaló que “el organismo cuenta con asesores tanto generalistas, que son profesionales con experiencia que pueden acompañar en los negocios especialmente a empresas que ya están formadas y también asesores de emprendimientos que atienden a las personas que recién están pensando su negocio y van en proceso de formalizarse en un periodo más”.