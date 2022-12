Un buen relato puede determinar el cierre del negocio. Transmitir con claridad y convicción. Fueron algunas de las conclusiones del taller “Storytelling: El Arte de hablar en público” que se realizó el pasado jueves 1 de diciembre en dependencias de OH Cowork y que es parte de la proyecto FIC “Aceleración del Ecosistema Regional de Emprendimiento de O´Higgins”, que es financiado por el Gobierno Regional y su Consejo y ejecuta IncubatecUFRO junto a la Agencia de Innovación y experta implementación de Ecosistemas Gülliver , junto a la colaboración con Corporación de Desarrollo Pro O´Higgins y Corfo O´Higgins.

La actividad contó con más de 30 empresarios y empresarias de la comunidad emprendedora local, representando los más variados sectores productivos y de servicios de la Región. Asimismo se dieron cita la Seremi de Economía, fomento y turismo , Francisca Cagliano y la Subdirectora regional de Corfo, María Eugenia Olivares y representantes de diversos gremios empresariales.

Durante la exposición realizada por Felipe Contreras – Haye, socio fundador de Gülliver destacó los aspectos fundamentales del relato del emprendedor y empresario al momento de transmitir su producto, negocio o valor, destacando que “es tan vital y radical que el mensaje contenga certeza y construcción de nuevas realidades, soluciones, que permitan ver a los potenciales clientes el valor y la creación de futuro.” En este sentido el expositor hizo alcance a diversas personalidades del orbe puntualizando en los cinco conceptos fundamentales del relato que se concentran en la capacidad no sólo de entender la dinámica de cambio permanente del mundo, de una realidad que no conocemos, sino que de poder transmitir en soluciones impensadas, atrevidas y disrruptivas, poniendo a la vista casos como Netflix y ser capaces de adaptarse al cambio que genera el entorno.” Asimismo agregó que “los emprendedores crean futuros, modelan realidades y por ello deben transitar desde la emocionalidad, que hacer prender la llama del interes a la rigurosidad , consolidando productos y servicios diferenciadores que concluyen con ventas, marcas posicionadas y con una alta capacidad de adecuación al cambio, escuchando , viendo y sintiendo al mercado.”

María Eugenia Olivares, subdirectora regional de Corfo O´Higgins, destacó la actividad realizada por IncubatecUFRO en el marco del FIC señalando que “lo compartido por Felipe Contreras – Hayes resulta de alta relevancia en el proceso de los emprendedores y el desarrollo de negocios. Nuestra Región, a pesar de estar tan cerca del área Metropolitana, presenta enormes oportunidades de desarrollo e innovación, y en Corfo apuntamos en esa dirección, donde el talento regional es fundamental conectarlo y visibilizarlo. Para ello el relato en la creación de valor es trascendental que permita no sólo generar negocios sino que entusiasmar a otros y generar un ecosistema colaborativo.”

Emprender por pasiones

Por la tardes y en dependencias de Wedo Cowork en avenida Membrillar de Rancagua, la comunidad emprendedora se reunió para participar del conversatorio “Emprender por pasiones” que tuvo como principal hito conocer en primera persona las experiencias emprendedoras de Juliana Mieres, fundadora My Way Eco Bag, bolsos generados a partir de la recuperación de telas y Francisco Rojas , gerente de operaciones y fundador de T y P Agro.

Con más de 30 asistentes presentes, Juliana Mieres, de nacionalidad argentina y radicada en Machalí recorrió su historia emprendedora que hoy la sitúa como uno de los mejores productos en su línea en el país y generando empleo a través de la confección a más de 20 personas, indicando que “fue un comienzo duro y sin darme cuenta que tenia una depresión. Sin embargo mi compromiso con el medio ambiente y mi permanente tarea de sacar adelante mi idea me llevo a golpear puertas. Llegue a Sercotec y luego a Sernameg , allí estuve en mi primera feria en un supermercado Cugat -relata emocionada- hasta que di con la llave que me abrió la puerta y aun no creer donde estoy. Ha sido un camino complejo -continuó- pero lleno de satisfacciones, personas hermosas que me han permitido conectarme e ir escalando y con ello hacer crecer a My Way y que hoy mi marca, sí mi marca, sea reconocida a nivel nacional”

Por su parte Francisco Rojas , gerente de operaciones y fundador de Ty P Agro destacó que su emprendimiento comenzó como una oportunidad : “fui vendedor del agro, comencé a conocer las necesidades del sector. Empecé a levantar mi negocio y generar redes que me pudiesen levantar una empresa que respondiera particularmente a las necesidades de riego. Fueron entonces las redes fundamentales para comenzar a conectar, generar empresarizacion y dinámica que nos llevara a tener un modelo ágil y con ello incrementar nuestra facturación. Hoy tenemos clientes en diversas partes de Chile, pero basamos nuestro modelo en una respuesta rápida, y sobre todo reducir los tiempos de respuesta y crear valor para nuestros clientes, que es principalmente contar con las mejores soluciones de riego, optimizando el recurso hídrico. Crecimos -agregó- pero ello nos llevó a nuevos desafíos, y adaptar nuestro modelo de negocios al mercado y así mantener nuestra participación.”

“Este año 2022 hemos apostado como Gobierno Regional a fortalecer y reactivar la economía regional, a través de diversos instrumentos. De esta forma, buscamos dar apoyo concreto a emprendedoras, emprendedores y mipymes , y sin duda la consolidación del Ecosistema Regional de Emprendimiento de O´Higgins que financiamos a través del FIC, ha permitido generar un Networking muy valioso que convoca a la institucionalidad pública y privada de fomento, la academia, los gremios, los innovadores, los emprendedores y las empresas, generando escenarios favorables para el desarrollo de negocios y empleo en la Región“, manifestó el Gobernador Regional, Pablo Silva Amaya al referirse a los avances del proyecto que impulsa IncubatecUFRO.