Durante esta semana se llevó a cabo la Primera Competencia Interescolar de Taichi y QiGong 2022, que reunió a 66 estudiantes desde Prekinder a Octavo básico de los colegios Marcela Paz, Aurora de Chile y René Scheineder pertenecientes a la Corporación Municipal de Rancagua.

Esta Iniciativa es parte de las acciones que el presidente del directorio de la Corporación Municipal y alcalde Juan Ramón Godoy ha llevado a cabo a través del plan comunal de Convivencia Escolar “Crecemos Juntos” que tiene como uno de sus objetivos principales fortalecer la sana convivencia a través de actividades deportivas, culturales, entre otras acciones.

La iniciativa tiene como finalidad fomentar la actividad física y mejorar la calidad de vida de los estudiantes pertenecientes a la CORMUN mediante disciplinas terapéuticas que se han desarrolla durante el año 2022 en distintos establecimientos municipalizados.

El director de la División de Educación de la Cormun, Eduardo Castro Rodríguez expresó “Hemos dado forma a una idea que nos propuso nuestro alcalde Juan Ramon Godoy de elaborar un plan de convivencia escolar para mejorar salud mental y convivencia de nuestros estudiantes. Hoy este trabajo tiene una expresión concreta en esta competencia

de Taichi, tenemos una primera muestra de lo que han hecho las escuelas durante todo el año”.

El director de la Corporación de Deportes Fred Gayoso argumentó “Para el alcalde y para nuestras corporaciones es significativo poder abrir los espacios a nuevas disciplinas como el Taichi, estamos muy contentos de poder albergar estas disciplinas que son tan bellas y cuando se le entrega una medalla a un niño o una niña uno se siente más orgulloso de poder participar y ser parte de estas instituciones”.

Esta Primera Competencia Interescolar de Taichi y QuiGong fue organizada por la Corporación Municipal de Rancagua, la Escuela De Taichi y Qigong para la Salud y el Colegio René Schenneider, en ella compitieron 66 estudiantes de los colegios Marcela Paz, Aurora de Chile y René Scheinneder. Participando en 3 categorías; primera categoría Prekinder- Kinder, 1° y 2° básico, segunda categoría 3° y 4° básico y la tercera categoría de 5° a 8°, actividad que se realizó en dependencias del Complejo Deportivo Patricio Mekis.

Para los niños que han sido parte de esta instancia educativa en sus colegios durante todo el año su participación fue importante por lo que ellos comentaron: Amanda Ferrari de 3º básico del colegio Aurora de Chile “me pareció bueno, nunca pené que me iba a ganar una medalla, estoy feliz y agradezco esto y me gustó la actividad”. Abelino Fajardo de 5º básico del colegio René Scheneider, agregó “Salí en segundo lugar en la competencia, aquí el secreto es disfrutarlo, porque cuando uno lo disfruta puede lograr cualquier meta. El Taichi me calma, me apasiona y lo disfruto”.

En esta competencia también estuvieron presentes, padres, madres, apoderados y adultos significativos quienes también entregaron sus palabras con respecto a esta importante actividad que realiza la Cormun al interior de sus establecimientos educacionales.

Franchesca Reyes, apoderada de 3º básico del Colegio Aurora de Chile, comentó “Es una experiencia espectacular porque creo que es un desarrollo físico, espiritual y mental para los niños, sobre todo a esta edad donde están tan chicos. Los hace desarrollarse de forma distinta, los hace sacar su corazón, eso ya es una marca que la van a llevar por el resto de sus vida. Se agradece la gestión, que no sólo se a una iniciativa que se hace en Rancagua,, sino que en todos sus alrededores y que todos los niños puedan participar”.

Para Tamara Carrillo, apoderada del Kinder A del Colegio Marcela Paz que también estuvo presente en esta competencia , indicó con respecto a esta iniciativa “Encuentro que es una actividad extraordinaria, me parece fabuloso que nuevas técnicas de actividad física se puedan ejecutar en los colegios, es muy novedoso para los estudiantes, para ella es fantástico poder salir, se sienten contentas, felices de que las hagan participar en esta actividad y conocer a otros compañeros de otros colegios, justamente la convivencia es lo más importante hoy en la comunidad escolar”.

“Agradezco absolutamente estas nuevas instancias, creo que todo lo que se beneficioso para nuestros estudiantes y nuestros hijos siempre va a ser un aporte y ojala que este tipo de actividades se masifiquen y lleguen a otros colegios y que puedan perdurar en el tiempo, ojalá para siempre, agradecida eternamente” puntualizó la apoderada.

En la oportunidad también estuvo presente una delegación de Mendoza que viajó a conocer de qué manera se integran este tipo de disciplinas en las escuelas de la comuna quien comentó esta experiencia fue Luis Roux “Agradecer a las autoridades locales que han sido sensibles para comprender la incorporación de esta actividad en la edad escolar, esto es el primer ejemplo que yo conozco de Latinoamérica, de la incorporación de estas técnicas de Taichi y Qigong en escuelas públicas, nosotros tenemos este mismo sueño en Mendoza y vinimos específicamente para tomar este modelo”.

Como parte del modelo de salud mental comunitaria que es parte del programa “Crecemos Juntos” se trabaja los talleres extraprogramáticos según los intereses de los estudiantes como también el desarrollo de terapias y disciplinas deportivas alternativas como el yoga, biodanza o taichi o Qigong.