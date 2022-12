Simplemente no podemos tomar una decisión a la ligera al momento de adoptar una mascota.

Primero y principal para comenzar a pensar en este tipo de ideas, debemos tener en cuenta los espacios que necesita cada mascota para no sufrir, ya sea la falta de ejercicio como al aire libre.

Por ejemplo entre los gatos y los perros, siempre se ha establecido que los gatos son más independientes y pueden manejarse solos. Y en cuanto a su higiene son de acicalarse ellos mismo y en sus desechos son súper ordenados.

Por otro lado los perros, requieren más compañía diaria y constante. A los caninos se les debe sacar por un mínimo de 3 veces por día si en el hogar no hay un patio lo suficientemente amplio como para que pueda correr y gastar sus energías, también para realizar sus necesidades de evacuación.

Accesorios para el hogar

En cuanto a los implementos que utilizan dentro de los hogares; un bebedero para gatos, o uno para los perros, no es muy diferente. En lo que sí difieren, es en el uso de las bandejas para sus piedritas donde los gatos hacen sus necesidades.

Existen varios formatos de bebedero gato:

Tradicional: un platito con agua el cual se debe cambiar continuamente, ya que para los gatos el agua se “ensucia” y no la toman después de un rato.

Con botellas: estos son “automáticos”, se rellenan continuamente y logran que el agua sea limpia y “fresca” todo el tiempo, o por lo menos les da esa ilusión.

La forma de este bebedero de gato es de un platito con una rosca donde se puede encastrar cualquier botella.

Las fuentes: estas son eléctricas y efectivamente son una fuente o “rio” que a base de una batería o la electricidad hacen que el flujo de agua sea continuo y el sonido es relajante también.

El tema del alimento

Si hablamos de otro punto en común, entre estas dos especies, es que ambas comen “granitos o croquetas”. Tanto el alimento para gatos como el alimento para perros, se puede comprar a granel o por bolsas de hasta 20 kilogramos.

A diferencia de los perros, los gatos solo comen cuando tienen hambre, en cambio los perros, por lo general, no saben identificar cuando están satisfechos y hasta no ver el plato vacío no paran. Por eso se les recomienda diferentes medidas de peso en alimento para cada raza y tamaño.

Por otro lado los felinos solo comen la comida de gato, hasta que sacian su hambre, y es posible dejarles la dosis o cantidad necesaria y ellos en el transcurso del día se acercarán cuando lo quieran.

Claro que cada comida gato o perro tiene su estrella en el mercado. Entre los mejores alimentos para gatos industrializados que podemos adquirir, están los que provienen de la marca purina, que son los más recomendables para los animales.

De la mano de esta marca, encontramos para todas nuestras mascotas, perros, gatos, etc. Pero siempre que le confiamos a esta firma la salud de nuestros animales, sabemos que van a estar bien cuidados por dentro.

Ya que gran parte de sus alimentos contienen todos los nutrientes necesarios para fortalecerlas. No contiene todos esos conservantes y químicos agregados que si bien les aportan más aromas y texturas, no son tan buenos en cuanto a contenido del alimento en si mismo.

Los alimentos Premium gatos o perros, suelen ser los más costos pero también, en casi todos los casos, son los más saludables.

Otra opción válida

También podemos encontrar dueños que se niegan a darles a sus mascotas este tipo de alimentos en granitos, y se dedican a cocinarles comida de índole más orgánica y casera como a los humanos.

Claro que son los casos más remotos pero, es una corriente que se está haciendo notar cada vez un poco más. Actualmente no es extraño de escuchar que se le cocine, también, a los guardianes de la casa como a todos los restantes que viven en ella.

Una diferencia en su forma de dar afecto

Los perros no son tan curiosos y sigilosos como los gatos. Estos últimos suelen tener la fama de fríos y distantes pero en realidad son muy demostrativos y cariñosos, a su manera claro está y en su justa medida.

Lo que para los perros el afecto desmedido y por lo general desbordado de cariño es simple y habitual, para los felinos es un poco más riguroso y de una duración más corta.

Los gatos son muy buenos compañeros de apartamento, lo esperan a uno a que vuelva de su día de trabajo, de un viaje, lo esperan con ansias.

Supersticiones y otras historias

Si bien son populares y se los relacionan con las noches de Halloween, o como amuletos de buena o mala suerte dependiendo del color de gato que se cruza o no en tu camino por ejemplo un martes 13. Todas esas historias desperecen el protagonismo de un gato en nuestros hogares, pero debemos tener en cuenta que solo son mitos urbanos los que rondan detrás de cada gato.

Si hablamos de mitos también se dice que en los tiempos remotos de la antigüedad los gatos eran quienes gobernaban y los humanos eran los subdesarrollados.

Por lo que vemos los perros no han tenido mucha intervención en ningún momento hasta estos tiempos. Pero igual los elegimos para domesticar en nuestros hogares y considerarlos como otro integrante más de las familias. Es que a ellos se los relaciona con la diversión y compañía.

También, hay veces que se los vincula con la explotación deportiva, ya que determinadas razas todavía se comercializan, desgraciadamente, con fines deportivos de carreras o en criaderos para obtener puros de razas exclusivas.

Entonces como podemos ver, cada especie que queramos adoptar para que forme parte y compartir la vida, tiene sus ventajas y desventajas.

Ahora queda solo tomar esa decisión, que nos va a acompañar por unos 10 años aproximadamente, o más.

Será cuestión de pensar bien y tener en cuenta todos esos pro y contras para que nadie termine sufriendo, ni nosotros por no darle el espacio o tiempo necesario, o ellos por no poder adaptarse al nuevo ambiente.