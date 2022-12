Hasta la División El Teniente llegó el presidente ejecutivo de Codelco, André Sougarret, para compartir con las y los trabajadores un diálogo y mensaje en torno a la seguridad y la salud ocupacional. Acompañado por el gerente general de El Teniente, Andrés Music, y ejecutivos de la División, Sougarret se dirigió al Chancador Dacita, donde realizó una reflexión ante aproximadamente 150 mineros y mineras.

Si bien valoró los buenos índices de seguridad de la División, el presidente ejecutivo de la Corporación compartió algunas reflexiones. “Uno mira los indicadores y debiera quedarse tranquilo. La tasa de accidentes ha bajado significativamente, eso es importante. Pero ¿estamos tranquilos de que no vamos a tener accidentes? ¿Estoy tranquilo con las estadísticas de seguridad? No, hay que cambiar algunas cosas”.

Primero, detalló, “la seguridad no se hace por Teams, se hace en terreno, mirando a las personas. Con chequeos, controles, revisando condiciones, repasando si la gente tiene o no los conocimientos para realizar la actividad. Hay que hacerlo cara a cara, no hay otra forma de hacer seguridad. Pero fundamentalmente, hay que tener la voluntad de hacer seguridad en cada momento y practicarla, de manera tal que generemos cultura y se transmita”, sostuvo.

Coherencia y consecuencia

Sougarret hizo un fuerte llamado a valorar la seguridad, a vivirla como un valor todos los días. Y si bien hizo énfasis en que hay que estar atentos sobre todo en esta época de fin de año, instó a desarrollar una cultura que permee de forma permanente el quehacer no solo en el trabajo, sino también en el hogar y los traslados, día a día, turno a turno.

Así, recordó cuando estuvo a cargo del rescate de los 33 mineros y, a siete días de iniciadas las labores, tuvieron que hacer un cambio de planes para no poner en riesgo al equipo de rescate.

“Todo Chile estaba detrás de ese rescate, pero fuimos consecuentes y coherentes en decir que no se podía. Nuestra consecuencia se mide en los momentos difíciles, cuando tenemos presiones. Ustedes viven todos los días presión, pero hay que ser consecuentes y pensar qué está en juego. Apelo a ustedes, a que sean consecuentes y coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, aquí y afuera”.

Yo me comprometo porque quiero mi vida

La visita del presidente ejecutivo también contempló un espacio donde compartió con trabajadores y trabajadoras de distintas gerencias de superficie en el ex campamento minero Sewell, donde reforzó el mensaje y, además, fue el primero en poner la firma a su compromiso en materias de seguridad, en el lanzamiento de la iniciativa “Yo me comprometo” que impulsa la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional, en el marco de la campaña “Yo quiero mi vida”.

El gerente general de El Teniente, Andrés Music, planteó que “el compromiso con la seguridad tiene que estar siempre presente. Hemos visto históricamente que los accidentes aumentan a final de año y en el verano y es por ello que tenemos que estar atentos”.

Daniella Pizarro, gerenta de Seguridad y Salud Ocupacional de la División, complementó el punto: “El cero fatal, el no tener enfermos profesionales hoy no es una aspiración, sino que es un objetivo, una meta clara a seguir. Y la única forma de poder lograrlo, es justamente tomando conciencia de los avisos y alertas que nos suceden día a día y que algo nos dicen, para conectar con el aprendizaje y que no nos vuelvan a ocurrir las mismas cosas”.