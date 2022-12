El lanzamiento del Apolo 17, la última misión del programa Apolo de la NASA, tuvo lugar la madrugada del 7 de diciembre de 1972 desde Cabo Cañaveral (Florida). Un cohete Saturno V impulsó la nave, en la que viajaban tres hombres: el comandante, Eugene Cernan, que ya había viajado al espacio en dos ocasiones, y dos debutantes, Ronald Evans y el geólogo Harrison Schmitt.

Alcanzaron la Luna el 11 de diciembre. Evans permaneció orbitando en el módulo de mando, “América”, y Cernan y Schmitt alunizaron a bordo del módulo de descenso, “Challenger”, en el valle de Taurus-Littrow.

Cernan y Schmitt estuvieron 75 horas en la Luna, durante las que desplegaron instrumentos científicos y tomaron muestras. Caminaron y también se desplazaron a bordo del Lunar Roving Vehicle (LRV), con el que hicieron 35 kilómetros. Fueron, de hecho, los que más distancia recorrieron con el Rover de las tres expediciones que lo utilizaron (los Apolo 15, 16 y 17) y también los que mayor cantidad de muestras de roca y suelo recogieron: 110 kilos. No en balde, Schmitt era geólogo.

Harrison Schmitt fue el duodécimo y último hombre que puso el pie en la superficie lunar, aunque Cernan fue, y sigue siendo, el último que caminó por ella, concretamente, el 14 de diciembre de 1972. Luego, la nave emprendió el regreso y el 19 de diciembre amerizó en el Océano Pacífico.

Schmitt fue también el primer científico que formó parte de una misión tripulada al espacio, algo en lo que intervino mucho la suerte, ya que no figuraba entre los inicialmente seleccionados, que eran los que habían formado la tripulación de reserva del Apolo 14: Eugene Cernan, Ron Evans y Joe Engle. Sin embargo, varias circunstancias cambiaron las cosas.

Una de ellas fue la presión de la comunidad científica, que hizo que la NASA accediera a capacitar a algunos científicos para las últimas misiones Apolo. Schmitt obtuvo dicha capacitación y fue asignado para viajar en el Apolo 18.

Pero, en 1970, recortes presupuestarios y la pérdida de interés político por la Luna llevaron a cancelar las misiones 18, 19 y 20 y la comunidad científica volvió a alzar la voz al considerar inaceptable que el programa concluyera sin la participación directa de un científico.

El resultado fue que Schmitt entró a formar parte de la tripulación Apolo 17 en lugar de Joe Engle, un piloto con mucha experiencia, que había sido elegido para la misión, pero que no llegó a pisar la Luna.

LA ERA APOLO Y LAS 12 HUELLAS.

El Apolo 17 cerró una de las etapas más importantes de la exploración espacial, el programa Apolo, que Estados Unidos puso en marcha en la década de los años 60 del siglo XX, en plena carrera espacial con la Unión Soviética, y que dio lugar a 11 misiones tripuladas y un logro histórico: la llegada del hombre a la Luna.

Hubo también algunos fracasos. Uno fue el del Apolo 1, la que iba a ser la primera misión tripulada, y acabó en tragedia: el módulo se incendió durante unas pruebas en tierra, en enero de 1967, y fallecieron los tres astronautas. Tampoco completó su misión el Apolo 13 (en 1970), que sufrió una explosión en un tanque de oxígeno cuando iba rumbo a la Luna, aunque en este caso, los astronautas consiguieron regresar sanos y salvos a la Tierra.

El primer vuelo tripulado de la serie Apolo tuvo lugar en 1968 y al año siguiente, 1969, el Apolo 11 consiguió la gran proeza de llevar al hombre a la Luna.

Aquel 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer humano en poner el pie en la Luna, y minutos después, lo hizo su compañero Edwin Aldrin, mientras millones de ojos en la Tierra seguían admirados su histórico paseo.

Ellos fueron los primeros en pisar la superficie lunar, aunque no han sido los únicos. En total seis misiones tripuladas llegaron a la Luna entre julio de 1969 y diciembre de 1972 y doce astronautas, todos hombres, dejaron sus huellas en ella.

“ARTEMIS”, REGRESO A LA LUNA.

Después del viaje del Apolo 17, sin embargo, el interés por volver a pisar la Luna decayó, de modo que durante años el trabajo de la NASA, como el de las otras agencias espaciales, se centró más en objetivos como los transbordadores, la exploración del espacio o la Estación Espacial Internacional. Incluso, en 2010, el entonces presidente estadounidense Barack Obama canceló el programa Constellation, que pretendía volver a la Luna en el año 2020.

Pero la política espacial estadounidense dio un nuevo viraje en 2017, cuando el presidente Donald Trump firmó una Directiva de Política Espacial que ordenaba a la NASA liderar un programa “para llevar de nuevo astronautas estadounidenses a la Luna, y eventualmente a Marte”. Echaba a andar así el programa “Artemis”, encabezado por la NASA con cooperación internacional y bautizado con el nombre de la diosa griega de la Luna, Artemisa, hermana gemela de Apolo, dios del Sol.

Artemis 1, la primera misión del programa, despegó el 16 de noviembre de 2022 de Cabo Cañaveral para un viaje de 42 días en los que la NASA probará las capacidades de su tecnología para retomar la exploración lunar.

Si todo va bien, los siguientes pasos serán Artemis 2, una misión tripulada que sobrevolará la Luna, y Artemis 3, con la que, en 2025, se espera que pisen la Luna la primera mujer y el primer hombre no blanco.

Teresa Sánchez-Bermejo.

EFE REPORTAJES