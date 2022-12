La tarde de ayer fue intensa en cuanto a emergencias se refiere, incendios de proporciones afectaron a Rengo, San Fernando, Chimabarongo y Las Cabras, más otros tantos llamados normales que bomberos de cada comuna debió atender, extremando así los recursos regionales para responder a las diversas emergencias.

Y solo basto que las temperaturas aumentaran un poco para que los incendios aparecieran, y lo peor de manera simultánea, lo que hace imaginarse que será una compleja temporada de incendios forestales, alimentada por lluvias tardías que no hicieron, sino que continuara creciendo el pasto que las altas temperaturas secan y se transforman en combustible de estos siniestros.

Si bien debe existir una preparación de los diversos estamentos de emergencia para enfrentar rápida y fuertemente estos siniestros y evitar así que sigan creciendo, siempre es mejor evitar que estas emergencias ocurran. En este sentido la prevención es una materia urgente, donde no solo se debe tener conciencia de lo peligroso que es encender una fogata, botar un cigarro o un simple envase que el sol puede hacer encender, sino también se hace urgente que para la labor de prevención se considere tanto la obligación para privados, como recursos para los públicos para precisamente prevenir estos siniestros cortando el pasto antes de que crezca y se convierta en combustible de incendios. Esto especialmente en predios baldíos en las ciudades o en las áreas de interfaz, en el límite del área rural con la urbana y en los alrededores de casas que puedan ser amenazadas por el fuego. Por último el mundo público, llámese municipio, MOP, Serviu u otro estamento debiese tener los recursos y facultades para hacer estas simple labor de prevención y posteriormente perseguir las responsabilidades de privados que no cortan el pasto y no esperar gastar (como Estado) varios millones más de pesos para apagar estos incendios que sin pasto no hubiesen existido. De repente no es tan caro, por ejemplo se podría como pena alternativa (una especie de servicio comunitario) disponer que infractores deban cortar parte de estos pastizales.

Luis Fernando González V

Sub Director.