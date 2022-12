Nuevamente, el Teatro Regional Lucho Gatica se vistió de gala esta semana para una nueva licenciatura de Enseñanza Media. Esta vez fueron 220 los alumnos y alumnas del Liceo de Adultos Francisco Tello González de Rancagua quienes celebraron con honores cumplir con éxito esta importante etapa de su vida escolar.Cabe destacar que los estudiantes, todos mayores de edad, cursaron tercero y cuarto medio juntos, es decir, los del Segundo Ciclo. De ellos, este año se titularon 60 extranjeros en total, 50 de ellos haitianos, mientras que los restantes fueron venezolanos, colombianos y un chino. A ellos se suman una cantidad de efectivos militares que también obtuvieron su licencia educacional en este lugar.

El director del liceo, Osvaldo Poblete, señaló que esta oportunidad es una “gran satisfacción para todos, para ellos que terminaron una etapa, y para nosotros que le entregamos las herramientas académicas, ya sea para la vida laboral o para seguir a la educación superior. Como liceo acogen a todos quienes no han tenido la oportunidad de terminar su escolaridad por diversas razones”, recalcó.

Marta Leyton fue una de las estudiantes que logró terminar su enseñanza media en el Liceo Francisco Tello. “Hoy es especial, estoy muy emocionada porque esperé por esto por más de 30 años. Por diversas razones no pude terminar el colegio, ahora que tengo familia me preocupé de mí y mis hijos están felices y orgullosos, todos ellos me ayudaron a estudiar”.

Fertil Noel, ciudadano haitiano, terminó su escolaridad en su país, pero al llegar a Chile debió rendir nuevamente su Enseñanza Media y ahora termina un nuevo ciclo que para él se vuelve trascendental en su vida. Lleva ya cinco años en Chile y hoy trabaja en una importante empresa de la ciudad en la parte logística. “Estoy casado y ella está muy contenta porque esto me ayudará en la parte laboral”, agregó.

El establecimiento, perteneciente a la Corporación Municipal de Rancagua (Cormun) y actualmente con distinción de Excelencia Académica, recibe a más de 600 estudiantes de 16 a 75 años de edad que deseen realizar sus estudios escolares en modalidad dos años en uno, ya sea para séptimo y octavo básico, primero y segundo medio y tercero y cuarto medio.