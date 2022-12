Fotografías: Marcos Lara

El Día de La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, conocida también como la Purísima Concepción, es una festividad católica que se celebra el día 8 de diciembre.

La devoción Mariana es una de las manifestaciones más arraigadas en Chile. Cada 8 de noviembre se inicia el Mes de María que culmina el 8 de diciembre con la celebración de la festividad de la Inmaculada Concepción.

Al respecto, el Obispo de la Diósesis de Rancagua Guillermo Vera señaló que “la cantidad de personas que se congregan este 8 de diciembre en La Compañía es un motivo de alegría. Los santuarios son ese lugar donde respira el alma y todos necesitamos eso. Todos tenemos nuestros agobios, nuestras preocupaciones y necesitamos sentirnos consolados escuchados y confortados”.

“El santuario de La Compañía es precioso, ha sido un buen lugar para la presencia de la imagen de la virgen, es un lugar para encontrarnos como familia y tomar fuerzas para seguir realizando nuestras tareas y labores”, señaló el Obispo.

Agregó que “mi mensaje a la gente es que tengan presente la palabra de Dios. El señor no nos ha prometido una vida sin problemas, pero si una vida en la que tengamos que luchar por tratar de colocar en alto los valores del evangelio”.

Por su parte, el Mayor de Carabineros Claudio Rebolledo, comisario de la Segunda Comisaría de Graneros expresó que “Carabineros de Chile está desplegado desde el 7 de diciembre en esta fiesta religiosa que es a nivel nacional. Más de 50 funcionarios fueron repartidos y distribuidos en diversos lugares para prestarle apoyo a la ciudadanía y para que esta actividad se desarrollara de la mejor manera posible. Trabajamos con personal municipal de seguridad, con los inspectores y la ambulancia”.

Josefa Correa

“Yo vengo de Santiago, es una tradición familiar que partió con mi abuela y de chica ella partió la tradición. Venimos descalzos desde el cruce de Graneros. Además de entregar el agradecimiento a la virgen aprovechamos la ocasión para reunirnos en familia”.

Doris Valdivia

“Yo soy de Machalí y vengo todos los años. No veníamos desde los años de la pandemia no tengo mandas, solo le pido a la virgen que nos cuide que nos proteja y nos cubra con su manto sagrado que nos de la tranquilidad para seguir viviendo. Más que pedir, es agradecer tener vida estoy feliz de venir. Estoy impresionada de la cantidad de gente, esto es una verdadera muestra de fe la gente hoy día está aprendiendo a valorar estas cosas”.

Salomón Pedras

“Yo vengo desde Santiago. Esto es una tradición de mi papá cumplir su manda, él me traía cuando era pequeño. Lamentablemente él ya falleció, pero yo sigo viniendo con mis hijos. Mi propósito es agradecer a la virgen por un año más de vida, nos ha cuidado mucho, aunque hubo pandemia nosotros seguimos viniendo, pero este año ha aumentado la cantidad de público”.

Romy Gómez

“Vengo desde Paine, para mí es muy importante venir porque tengo una manda desde hace 13 años y vengo hace 18 años. Mi manda es que mi hija naciera sanita, porque tenía ciertas complicaciones y aquí está sanita, la virgen me cumplió. Siempre la virgen me acompaña, soy muy devota de la virgen de La compañía”.

Carlos Correa

“Para mí como feligrés y católico me encanta ir a misa, para mí sería ideal si solo fuese la fiesta religiosa y no incluido el comercio, prefiero ir solo a la iglesia a pagar la manda. Para mí los dos años de pandemia fue mejor, aunque entiendo la parte económica, no la comparto, es más importante incluir lo religioso”.