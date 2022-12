HORÓSCOPO DEL LUNES 12 DE DICIEMBRE.

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Las relaciones de amigos han sido muy enriquecedoras en los últimos días y sacarás muy buenas ideas para las fiestas que se avecinan. Igual que en el amor, pasas por una buena etapa. A disfrutar.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Adoptas casi siempre el camino de la diplomacia y prefieres no decir lo que realmente piensas con tal de no discutir. A veces a tu pareja le irrita que no seas capaz de imponerte a los que tratan de jugar contigo.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

No te empeñes en ponerte al día en el trabajo en menos de un día,…has faltado un tiempo que tienes que recuperar poco a poco, de lo contrario acabarás con un estrés crónico.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Si estás buscando trabajo, será un día muy adecuado porque surgirán diferentes oportunidades, pero tienes que tener mucho cuidado si firmas algún papel, puedes comprometerte a cosas que no te habían explicado.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Buen ánimo a primera hora de la mañana para enfrentarte a una prueba de examen. No te van a traicionar los nervios y vas a tener la posibilidad de demostrar el gran esfuerzo que has hecho para conseguir el apto. El número 6 te guiará al éxito.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tu tenacidad en el trabajo te ha servido para demostrar tu superioridad ante tus compañeros; tus logros han sido reconocidos, pero te conviene poner los pies en la tierra y no llevar demasiado lejos tu encumbramiento. No abandones tu dieta de siempre.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Una buena alimentación y un rato largo de sueño es lo que realmente te hace falta. Tanta celebración te ha dejado sin ganas de relaciones sociales. Ambiente tenso en tu casa por problemas económicos; es lo último que necesitas,…¿verdad?

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

A estas alturas de la película, deberías tener ya claro lo que buscas o al menos lo que necesitas; si no es así, tendrías que cambiar de vida y probar algo hasta que des con el punto de tu felicidad.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Analiza bien lo que tienes y no trates de abarcar más de lo que puedes, porque eso sólo te llevará a la infelicidad. Sobre todo no defraudes a las personas que han confiado en ti si decides elevar tu vuelo.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tu economía continúa bajo mínimos; procura poner todos los medios necesarios para encontrar equilibrio y poder vivir más tranquilo. Tu vida sentimental dará un giro que te permitirá conocer una faceta de tu pareja que te sorprenderá gratamente.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tras un tiempo de reflexión, tendrás hoy una oportunidad inmejorable para recapacitar sobre los errores cometidos y tratar de subsanarlos de la mejor forma posible. Sé un poco modesto, pedir disculpas es siempre un gesto honorable.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Te sentirás incomprendido y hasta herido porque las personas de tu alrededor no comprenden tus preocupaciones y las toman por intromisiones o molestias. Es hora de dedicarle mucho más tiempo a ti y a tus cosas.