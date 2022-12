El pasado martes 29 de noviembre se realizó la celebración denominada “Gala pyme y feria gourmet del Cachapoal”, con el fin de destacar el éxito logrado por las pymes luego de varios años difíciles. La actividad fue organizada por el Centro de Negocios de Sercotec Rancagua, ubicado en O ‘Carroll 293, presentó los productos y casos de 10 pymes que han tenido un constante apoyo de la agencia pública.

De esta forma las empresas All in, Veterinaria Preventyvet, La Estacion Take A Break, Artesanias Alegria, Agroapicola Sisay, Reciclajes Kalewün, Comercial y Restaurante Tren Tren, Ecoombú, El Tenedor Chilote y Lestcar, presentaron sus productos y fueron distinguidos por su éxito y esfuerzo, donde se les hizo entrega de material audiovisual como apoya para presentar sus negocios.

Aquí algunos de los protagonistas de la fiestas, autoridades y público asistente.