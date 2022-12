Como experiencia de “gran aprendizaje” define Macarena Rodríguez, ingeniera de Planificación en la Planta de Molienda Convencional (PMC) de la División El Teniente, los casi 12 meses que lleva en la cuprífera.

“He pasado por distintas áreas, por lo que he conocido diferentes visiones del negocio y creado redes. La calidad humana de los equipos es muy buena, igual que todo lo que me han entregado para desarrollarme”, comenta la ingeniera civil mecánica.

¿De qué se trata tu trabajo?

En la Planificación de la PMC gestiono los recursos, tanto de dotación, repuestos y componentes para planificar un mantenimiento prolijo. Ejerzo como ingeniera y trabajo junto a un analista de repuestos. Si hay una actividad o vulnerabilidad en la Planta, verificamos que estén los recursos, la dotación y si se necesita un servicio adicional o algún tema asociado a seguridad, para realizar las coordinaciones entre todos los involucrados.

¿Cómo llegaste a la División?

Estaba en la universidad cuando postulé al programa de Graduadas. Soy de Valdivia, entonces como sureña nunca tuve en mis planes la minería. Una siempre piensa en salmoneras o hidroeléctricas, así que postulé con cierta reticencia, porque no pensé que podía quedar.

¿Qué sentiste cuando quedaste en el programa?

Estaba muy emocionada. Cuando supe que quedé, recién ahí me lo creí. Fue un proceso que viví sola, porque como no pensaba que se haría realidad, no le conté a mi familia.

¿Cómo reaccionaron cuando les contaste?

Cuando les dije fue tremendo, para ellos es un orgullo que yo pertenezca a Codelco. Fue una celebración, mis papás están muy orgullosos de que su hija esté aportando al país en un proceso de producción tan importante, les cuentan a todos que trabajo acá, mandan mis fotos a los grupos de la familia y amigos. Así que la idea es seguir haciéndolo bien y mantenerme.

¿Cuál era tu mirada sobre Codelco?

De Codelco tenía la visión de que las principales faenas están en el Norte, pero una vez dentro de la organización uno se da cuenta de la importancia y relevancia de El Teniente.

Codelco es una empresa estatal, el aporte que hace es tremendo y muchas veces no nos damos cuenta. Estando aquí uno siente ese orgullo y la motivación que tengo es que día a día me desarrollo para entregarle algo al país. Estar acá es un sueño, me siento muy realizada y el foco es seguir perfeccionándome.

¿Qué significa para ti ser parte de la dotación femenina de El Teniente?

En la Planta cada vez somos más mujeres y el objetivo es que eso se siga ampliando. Es un orgullo tremendo tener una representación femenina y que se me mire como un integrante más, como una colega que viene a trabajar sin un trato especial, sino que me diferencio por mis aptitudes y capacidad de trabajo. Es algo en lo que se está avanzando dentro de este proceso gradual.