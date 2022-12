Una situación bastante engorrosa están viviendo vecinos de varios sectores de Rancagua, aunque durante años han pagado los dividendos de sus viviendas con mucho esfuerzo, en la última década varios propietarios debieron reprogramar sus créditos hipotecarios con Banco Estado, por diferentes causales: cesantía, enfermedad, falta de recursos económicos, entre otros. Sin embargo, hoy cuando muchas de estas familias se encuentran próximos a pagar sus últimos dividendos se ven expuestos a una cruda realidad, la reprogramación realizada se traduce en el pago de entre 10 y 15 años más de dividendos.

La diputada de la Región de O’Higgins Marcela Riquelme señaló que, aunque esta situación se trata de contratos entre privados, no está absuelta de responsabilidad social y ética del sistema financiero. “A la fecha estimamos que son 60 las familias de este conjunto habitacional las afectadas, hemos recopilado toda la información de sus créditos y reprogramaciones, y claramente para ellos es difícil entender que después de haber pagado dividendo por 20 años (crédito hipotecario original) deban sumar otros 10 o 15 años más de pagos.

Riquelme sostuvo una reunión con subgerente regional de Banco Estado, Carlos Martin Navarrete para expresarle que ya han reunido antecedentes, y que siguen trabajando en reunir casos, ya que cada día más vecinos expresan que están viviendo la misma situación

“Tuvimos una reunión junto a tres dirigentas de Villas Torres del Paine, con el gerente zonal de Banco Estado Carlos Martín, quien nos recibió con toda la disposición para recibir la documentación y ayudarnos a gestionarla para que nos den una pronta respuesta en Santiago. Además, vamos a tener una reunión con la gerencia del banco en Santiago para abordar esta situación, y probablemente esto implique por un lado acciones legales que pueden entablar los vecinos, y por otro lado también esto implique algún proyecto de ley que pueda beneficiar a aquellos vecinos que contrajeron esta deuda sin saber que esto se iba a transformar en 20 años más de dividendos”, expuso la parlamentaria.

Asimismo, Riquelme recalcó que desconocemos si esto es una política del Banco Estado y de los demás bancos comerciales, “están cobrando intereses que son realmente mucho más altos. Estamos hablando que estos dividendos dentro de viviendas sociales no se enmarcan dentro de las políticas sociales que debe abordar el Banco Estado”.

Rosa Ríos habitante Torres Villa del Paine

“A nosotros se nos presentó una problemática respecto a los dividendos. Hicimos una reprogramación, nosotros adeudábamos cuotas que eran del año 2009 en total 18 dividendos, cuando me acerqué al banco a pagar mi última cuota de los 20 años que ya teníamos, me informan que subió 97 dividendos más. Esto es una usura que está aplicando el banco a todas las personas que nos atrasamos un par de dividendos por temas económicos y no nos explican los intereses que nos están aplicando porque son demasiados. Estamos esperando como villa una solución, nosotros estamos dispuestos a pagar, pero lo justo, no que nos cobren 20 años más”.

Nelda Gutiérrez Villa San Fernando

“Vinimos al banco porque teníamos dividendos impagos y solicitamos reprogramación. Nos encontramos con la sorpresa que en vez de pagar los 20 años vamos a pagar 40 años. Tuvimos que firmar para que no nos remataran nuestras casas, firmamos presionados para no perder nuestros hogares. Queremos pagar, pero lo justo no queremos pagar 10 o 20 años más porque es injusto la mayoría de las viviendas son sociales”.