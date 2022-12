Bajo los sones del clásico We are the Champions del grupo Queen, y los aplausos de las cerca de 350 madres, padres y familiares que llegaron a apoyarlos al estadio Codelco El Teniente, niños y niñas de escuelas de fútbol de Coya, Machalí y Doñihue, levantaron las copas y recibieron las medallas que los acreditaron como participantes de la jornada final del campeonato de futbolito Aniversario de Coya.

El encuentro en el principal recinto deportivo de la región de O’Higgins es parte del Programa Divisional de Calidad de Vida, que busca compartir con las comunidades vinculadas a las operaciones las instalaciones deportivas de El Teniente y promover la vida sana y valores como el juego limpio, el compañerismo, el compromiso y la perseverancia.

En la jornada participaron delegaciones de Escuela de fútbol Coya, Escuela de fútbol TR6 El Guindal, Machalí, Escuela de fútbol Diablitos Rojos de Lo Miranda y Escuelita Deportiva de Fútbol Coya.

“Estamos muy contentos de que El Teniente haya abierto sus instalaciones a la comunidad. Hoy, a primera hora, fuimos a Sewell con 40 vecinos de la Villa Los Álamos, y ahora nuestros niños y niñas de las escuelas de fútbol y estudiantes de colegios municipales pueden conocer y jugar en este importante estadio. Agradecemos a la División que se fomenten y fortalezcan estos espacios deportivos”, dijo el alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud.

Cristián Sanhueza, director de Desarrollo Comunitario en División El Teniente, planteó que “este es el segundo año que realizamos este campeonato en el que buscamos promover el trabajo en equipo, el compañerismo, la responsabilidad, la puntualidad, que son valores que van más allá del resultado deportivo. Hoy se reunió la familia y eso nos pone felices y satisfechos”.

CAMPEONES EN COMPAÑERISMO

Testimonios:

Israel López, Escuela de Fútbol TR6 de El Guindal:

“Ha sido muy divertido llegar aquí y cumplir una de mis metas cuando comencé a jugar fútbol. Es una sensación impresionante porque nunca había jugado en un estadio como éste. Vine a divertirme y lo hice”.

Tomás Soto, Escuela Los Diablitos Rojos de Lo Miranda:

“Es una sensación increíble jugar en la misma cancha y usar los mismos camarines que los futbolistas profesionales. Es la segunda vez que vengo a El Teniente porque antes estuvimos entrenando. Me puse nervioso, pero muy contento deestar en esta cancha”.

Abraham Jeldres, Escuela de Fútbol TR6 de El Guindal:

“Antes de jugar estaba nervioso, pero en la cancha se me quitó todo y lo disfruté. Ojalá más niños y niñas pudieran tener esta experiencia porque es muy linda. Que hagan deportes y se metan a la escuela de fútbol para que puedan vivir esto”.

Alexis Silva, Escuela de Fútbol de Coya:

“Me gustó la sensación venir y jugar en un estadio tan grande porque no todos tienen el privilegio de hacerlo. Me gustó también porque no había nadie enojado y nos apoyamos entre todos los compañeros”.

Luis Armijo, profesor de la Escuela de Fútbol Diablitos Rojos:

“Estoy muy agradecido de El Teniente especialmente por la alegría que tuvieron los niños. Ellos y ellas esperaban con ansias el día de llegar a jugar en este estadio y estaban muy motivados. Todo fue un 7, con una organización de primera, fue una actividad espectacular”.