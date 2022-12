Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

No pienses que pidiendo perdón se soluciona todo el daño que le has hecho a esa amiga tuya. Ahora te has dado cuenta de que no tenías razón y de que le has hecho pasar unos días muy duros. Reflexiona, porque hay algo que le haría mucha ilusión, y tú lo sabes…

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Los astros se confabulan para que pronto empiecen a salirte bien las cosas en varios terrenos. En el trabajo se cercan cambios importantes, que debes aprovechar al máximo ya que pueden suponer una mejora de los ingresos. Mejoran también las relaciones afectivas.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Hoy tenderás a pensar en un amor platónico que suele aparecer en tus pensamientos cada vez con más frecuencia. Si estás trabajando, debes tener cuidado para no meter la pata por algo que, al fin y al cabo, no deja de ser un bonito sueño.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Si no tienes trabajo, hoy puede ser el día en que te surja algo que merezca la pena; si ya estás trabajando, puedes subirte al carro de una promoción interesante, aunque algunas comodidades de tu vida pueden desaparecer a cambio de una mayor responsabilidad.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Hay una persona del sexo contrario que está empeñado de ser tu amigo, pero en realidad no te conoce de nada. Dudas de si tendrá intenciones de ligar contigo o sólo le interesa la amistad. Tendrás que arriesgarte a la cita que te propone para averiguarlo.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Tendrás que trabajar en equipo para conseguir los resultados que esperas. Ese espíritu de grupo que es tan común en la sociedad oriental se convierte en la clave de un trabajo determinado. Tendrás que olvidar tu individualismo y dejarte llevar por las ideas de otros.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

La incertidumbre te rodea, pero aunque la paciencia no sea una de tus mejores virtudes, ahora será una gran aliada, debes echar mano de ella y esperar que tu buen fondo y tus valores te lleven finalmente hacia la relación sentimental que deseas.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

No pretendas imponer tu voluntad a toda costa, sin aportar razones; la imposición por que sí está fuera de lugar, este será un periodo muy adecuado para conseguir los objetivos apoyándote en los demás y compartiendo los éxitos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Vas a lanzarte a adquirir un compromiso sentimental que tu pareja lleva mucho tiempo pidiéndote. No te arrepentirás, pero los nervios no te los va a quitar nadie.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tus planteamientos van a necesitar una revisión antes de ser expuestos ante tus superiores; procura estar lo más convincente posible. Afectivamente las cosas parecen ir peor que antes. No te desanimes y abandona esa actitud pasiva que no va contigo.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Es importante que asumas de una vez por todas que algunas personas y no volverán a estar presentes en tu vida. Una vez pasado el tiempo, no conduce a nada sumirse en la tristeza, debes luchar para salir de ella y recordar sólo los buenos momentos.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Las personas mayores que te rodean van teniendo años y necesitan de tus cuidados. Eso te obliga a restarle tiempo a tu pareja, que aunque los entiende, no tiene un vínculo familiar con ellos y siente algo de celos. Pasarás un buen rato con tus amigos de la infancia.