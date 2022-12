El lunes en la noche hubo un anuncio no muy esperado, es que para ser francos el tema constitucional claramente no esta entre las principales preocupaciones de los chilenos hoy. Seguramente más esperada era la semifinal que jugó Argentina contra Croacia y más preocupa la posibilidad cierta de ser victima de un delito, o más importaba el constatar la violencia con que últimamente los delincuentes están actuando. Incluso los incendios forestales que adelantándose a los tradicionales meses de verano son noticias diarias.

Pero no por eso el acuerdo deja de ser importante, era una promesa pendiente de gran parte de quienes llamaron a votar por el rechazo, y un acuerdo necesario para cerrar de una vez por todas el capitulo constitucional por al menos varios años. Aunque la propuesta más moderada que seguramente saldrá de este nuevo intento sea nuevamente rechazada. Es que entre otras cosas nos dimos cuenta que al parecer no era tan necesario el cambio constitucional para la ejecución de programa de gobierno, pero esa es materia de otra columna.

Pero más allá del acuerdo al que llegaron las fuerzas políticas, el que necesariamente para ser realidad debe plasmarse en una reforma constitucional, también es cierto que parte de nuestros parlamentarios fueron parte importante de este acuerdo. Diego Shalper como redactor del mismo, y Javier Macaya como presidente nacional de la UDI y el ex presidente de la Cámara de Diputados Raúl Soto.

Esperemos que especialmente los dos parlamentarios de derecha una vez terminada esta etapa se acuerden que también tienen un rol en la política local. Es que por varios meses nos hemos preguntado ¿Dónde está la oposición en O´Higgins?.

Y es que en un régimen democrático la leal oposición es necesaria, no solo se lleva un mejor control ciudadano del accionar de las autoridades, sino que otras miradas sirven para proyectar políticas publicas que son finalmente para todos los habitantes de la zona, sin importan por quien voten en las elecciones. En este sentido poca por no decir nula presencia ha tenido la oposición que debiese ser liderada por los parlamentarios en nuestra zona. Y temas sobre los que interpelar a las autoridades no han faltado. Por ejemplo solo dos, los largos meses sin seremis titulares y la baja ejecución presupuestaria de nuestro gobierno regional. En este último punto por ejemplo extrañamos una voz más fuerte de la ex presidenta del Core y actual diputada Carla Morales, quien precisamente por su reconocido paso por el Consejo Regional debiese ser entre los parlamentarios de la zona quien más preparada esta para ver esta tema.

Luis Fernando González V.

Sub Director