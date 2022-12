Esperado era en el mundo político alcanzar un acuerdo definitivo en el país para comenzar un nuevo proceso constituyente luego del primer intento iniciado en 2019. Y este lunes se dio a conocer tras meses de negociaciones, el Acuerdo Constituyente por Chile el cual integrará entre otros organismos el conversado panel de expertos designados que se encargarán de velar por el cumplimiento de las bases institucionales definidas en 12 puntos (Ver recuadro).

Dicho pacto fue suscrito finalmente por partidos y movimientos con representación parlamentaria: Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política, Partido Demócrata Cristiano, Partido Radical de Chile, Partido Liberal de Chile, Partido por la Democracia, Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Comunes, Federación Regionalista Verde Social, Convergencia Social, Revolución Democrática, Acción Humanista; y los movimientos Amarillos Por Chile, Demócratas y UNIR.

“Las fuerzas políticas que suscriben el presente acuerdo lo hacen desde la convicción de que es indispensable habilitar un proceso constituyente para discutir y escribir una nueva Constitución para Chile”, por lo que para ello es indispensable requerir de un alto nivel de profesionalismo y expertise, con dedicación exclusiva, parte diciendo el escrito de este acuerdo. “Estamos conscientes que hay urgencias –sociales, económicas, de seguridad pública, entre otros – así como temas importantes como la modernización del Estado y reformas al sistema político-electoral, a las que deben dedicarse tanto el gobierno como las y los parlamentarios. Respecto de estos temas, acordamos enfrentarlos en conjunto, con mesas de trabajo y propuestas concretas, comprometiendo al órgano constitucional a considerarlas”, anunciaron los partidos y movimientos suscritos.

Tras meses de negociaciones se definieron los 12 puntos esenciales que serán las bases mínimas que debe incluir la nueva carta magna. (Ver Recuadro). Asimismo, se dio a conocer las fechas y plazos de trabajo para los organismos que se conformarán y los pasos a seguir para este 2023. (Ver Recuadrito). En lo inmediato, por moción parlamentaria este proyecto será ingresado a la cámara baja y se solicitará su discusión inmediata. Una vez publicada esta reforma y en lo que se refiere al proceso electoral – que será obligatorio para la ciudadanía-, el Servicio Electoral (SERVEL) tendría al menos 140 días para iniciar su labor en este proceso de acuerdo a lo que estipula la ley.

CONFORMACIÓN

Consejo Constitucional, Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad son los organismos que serán parte de este proceso y que escucharemos con mayor frecuencia ahora en adelante. Pero, ¿cuál será el objetivo de cada uno y quienes los conformarán?.

El Consejo Constitucional estará compuesto por 50 personas que serán elegidas por votación popular directa y por sufragio universal y obligatorio. Estas serán listas abiertas compuestas por partidos o pactos de partidos incluyendo a los independientes. Su misión será discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución, disolviéndose una vez cumplida la tarea encomendada.

Cabe destacar que este consejo contendrá el principio de paridad de entrada y salida, además de contar con escaños indígenas supranumerarios, asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva en la elección.

En tanto, la comisión experta la conformarán 24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica, de composición paritaria. La mitad de ellos serán elegidos por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicio de las respectivas Cámaras.

Este órgano tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, al estilo de una idea matriz del mismo. Las decisiones de la Comisión se tomarán por un quórum de 3/5 de sus miembros. Luego de evacuada la propuesta, este comité entregará su informe al Consejo Constitucional donde podrán hacer propuestas que mejoren la redacción y comprensión de normas del texto.

Finalmente, habrá un Comité Técnico de Admisibilidad formado por 14 personas, juristas de destacada trayectoria profesional y/o académica, que serán elegidas por el Senado en virtud de una propuesta única que le formulará la Cámara de Diputados y Diputadas. Su función será estar a cargo de la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias mencionadas anteriormente (Comisión Experta y/o el Consejo Constitucional) y así determinar una eventual inadmisibilidad de éstas cuando sean contrarias a las bases institucionales de los 12 puntos.

Este último comité podrá pronunciarse a requerimiento fundado de una quinta parte del Consejo Constitucional; o de dos quintas partes de la Comisión Experta. De igual forma resolverá conociendo los antecedentes de derecho, aplicando las bases constitucionales,

conforme a las normas e interpretación constitucional. En caso de acogerse la inadmisibilidad, la norma impugnada no podrá incorporarse en el texto constitucional. En caso de que la vulneración consista en la omisión de alguna de las bases institucionales, y previo requerimiento, instruirá a la Comisión Experta la redacción de una propuesta, la que será deliberada por el Consejo.

#ItinerarioConstitucional

-Enero 2023: Instalación de Comisión Experta.

-Abril de 2023: Elección de Consejeros y Consejeras Constitucionales, con voto obligatorio.

-21 de mayo de 2023: Instalación del Consejo Constitucional.

-21 de octubre de 2023: Entrega proyecto de Constitución de la República de Chile.

-26 de noviembre de 2023: Plebiscito ratificatorio con voto obligatorio.

#BasesInstitucionales

Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo. El Estado de Chile es unitario y descentralizado. La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas. Chile es un Estado social y Democrático de Derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales; y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal; y a través de instituciones estatales y privadas. Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional. Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí: a) Poder Ejecutivo, con un jefe de Gobierno con iniciativa exclusiva en el gasto público. b) Poder Judicial, con unidad jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas. c) Poder legislativo bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas, sin perjuicio de sus atribuciones y competencias en particular. Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos: Banco Central, justicia electoral, Ministerio Público y Contraloría General de la República. Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida; la igualdad ante la ley; el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones; la libertad de conciencia y de culto; el interés superior de los niños, niñas y adolescentes; la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos; entre otros. 10. Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas; y las Fuerzas de Orden y Seguridad, con mención expresa de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. La Constitución consagra, a lo menos, cuatro estados de excepción constitucional: estado de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia. Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad.

Juan Luís Castro, Senador :

“Es la salida posible y razonable”

El acuerdo constitucional es la salida posible y razonable para que se respete el criterio de elegibilidad, para que haya un rol de los expertos con derecho a voz, para que exista un órgano que dirima las controversias y el consejo de admisibilidad y para que en un tiempo corto se resuelva un nuevo texto que ojalá y cuente con una gran mayoría.

El modo va a ser a través del sistema de elección de senadores con paridad de entrada y salida y eso me parece razonable, los escaños originarios también están cautelados. Yo creo que este va a ser un proceso donde producto del fracaso del anterior tiene salvaguardas que sea inevitable que tuviera el chipe libre ocurrió en la pasada vuelta.

No podía haber chipe libre, no puede haber farra, no puede haber desconexión con la ciudadanía, ni puede haber riesgo de fracaso. Si alguien mira como algunos parlamentarios y diputados una especie del triunfo del conservadurismo podrán decir lo que quieran, pero aquellos que tuvieron la oportunidad la tiraron a la basura, y allí está el resultado del 62% del plebiscito del rechazo.

Marcela Riquelme, diputada

“Tengo más preguntas que respuestas en torno a esto”

Me parece muy bien que se haya llegado a un acuerdo después de muchos meses de negociación. Otra cosa distinta es el contenido mismo de este acuerdo. Tengo más preguntas que respuestas en torno a esto y no me parece que los expertos tengan más injerencia, que los ciudadanos que serán elegidos libremente.

Primero habrá una comisión de expertos que son elegidos por el Congreso y esas 24 personas van a preparar un anteproyecto, mi pregunta es ¿ese anteproyecto es vinculante o no para los consejeros constituyentes, que son los elegidos por la ciudadanía?

A mí me parece muy importante respetar y valorar el rol de la ciudadanía; me parece que se está desconociendo a través de este acuerdo, me parece muy importante relevar el papel de los independientes se ha dicho por parte de personeros políticos de distintos sectores que los grandes responsables del fracaso de la convención constituyentes fuimos los independientes y yo creo que eso no es así.

En el parlamento hay 34 o más diputados independientes y que tenemos un rol muy importante en la sociedad, tenemos ministros independientes y hay que valorar el rol que vinimos a hacer.

Yo solo espero que la comisión de expertos no esté integrada por expresidentes o exparlamentarios y que los consejeros constituyentes tampoco sean exparlamentarios, porque queremos que sea la ciudadanía quien hable con ciertos parámetros, que son los 12 bordes que ya están fijados y esperamos que tengamos un texto que nos sirva también en alguna medida de consenso para seguir llegando a acuerdo que nos dejen satisfechos, sino a todos, a la gran mayoría de los chilenos.

Marta González, diputada

“Vamos a presentar nuestras indicaciones”

Hoy día hemos estado conversando con varios diputados y diputadas sobre todo del mundo independiente, los cuales consideramos que este nuevo proceso tiene muchas complejidades, el mismo texto pone algunos bordes a la discusión constituyente, también el tema de los representante designados por la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado, no nos parece que sea la mejor de las formulas para elegir a los expertos, entendiendo también que hoy día la derecha tiene bastante presencia en la cámara y también en el Senado, por ende ya la balanza va inclinada a ese sector en cuanto a los designados.

Por otro lado, si bien había un consenso de que hubiese un acompañamiento de expertos, sin duda lo que se esperaba era que la fuerza constituyente fuera concebida tal y como es, un poder distinto a los poderes de estado operante y fuera un poder constituyente paralelo.

Nosotros como miembros de la Cámara de Diputados y algunos del Senado desde el mundo independiente, vamos a presentar nuestras indicaciones para poder corregir estos aspectos porque lo más importante acá es que esto sea transversal, abierto a la ciudadanía, que ellos puedan tener mayor presencia, representación e incidencia y mayor arraigo con este proceso en la comunidad y eso es principalmente lo que nos interesa.

Alejandra Sepúlveda, Senadora

“Lo importante es que se siga respetando el plebiscito de salida”

Después de varios meses de haberse hecho el plebiscito de salida y haber sido rechazada la propuesta constitucional, para nosotros era muy importante llegar a este acuerdo sabiendo que no es todo lo que queríamos o todo lo que nosotros pensamos que debería tener el procedimiento de una nueva constitución, sin embargo, el llegar a un acuerdo el poder encontrar las vías de solucionar el problema es muy importante.

Lo importante es que se siga respetando el plebiscito de salida, eso va a dar legitimidad a proceso, pero también vamos a saber que es lo que piensa el país en base a la construcción de esta nueva constitución. Vamos a estar siempre en alerta, revisando y chequeando que este proceso sea lo más democrático posible, así lo pidió el país, así lo votó más del 80% de los chilenos.

Javier Macaya, senador y presidente de la UDI, en su red social de Twitter:

“Nos comprometimos por una buena constitución”

“Los que estuvimos por el rechazo nos comprometimos con una BUENA Constitución. Firmamos un acuerdo que aprende de los errores, que no repite número, tiempo ni hoja en blanco del proceso anterior. Construir es más difícil que destruir, nosotros vamos a construir por el bien de Chile”.

Diego Schalper, diputado Distrito 15:

“La política, pese a sus dificultades, estuvo a la altura”

“Primero, siento una satisfacción por haber formado parte de un equipo que llevó adelante las conversaciones. Además, la tranquilidad de que la política, pese a sus dificultades, estuvo a la altura. El sistema que hemos propuesto, a diferencia de la convención que fracasó, es uno donde predomina el diálogo, la búsqueda de acuerdos, de soluciones. Todo está pensado para llegar a una solución.

Los candidatos ya tienen que presentarse a fines de enero, y los partidos deberán presentarlos y conoceremos quienes van a competir. Sea cual sea la elección o designación, esperamos que busquemos gente que cumpla con tres requisitos fundamentales, que quieran el bien para Chile contribuyendo de manera moderada, que tengan capacidad de diálogo y que tengan compromiso verdadero con el proceso”.

Raúl Soto, diputado Distrito 15, en entrevista a “Quién lo diría” de Radio Infinita:

“Es un buen acuerdo que vamos a defender”

“Es un buen acuerdo que vamos a defender de quienes lo critiquen. Estamos convencidos que va a garantizar un proceso sólido, responsable y serio, pero que además dé garantías de una buena constitución al final que nos una a todos los chilenos. Estuvimos horas, días encerrados debatiendo temas muy sustantivos y muy de fondo respecto del Chile que queremos. Esto fue la prueba de fuego porque demostramos que fuimos capaces de generar un mínimo común en estos 12 puntos que es finalmente el rayado de cancha de este proceso constituyente. Había que dar una certeza y esto no podía seguir dilatándose. Había que construir un camino común que por un lado tuviera la participación democrática de la ciudadanía y por otro, como elemento distintivo, un panel de expertos que acompañaran y dieran tranquilidad jurídica con un factor de rigurosidad y seriedad que el proceso necesita”