Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tienes en mente hacer un par de llamadas para quedar por la tarde, pero un imprevisto en casa te va a ocupar todo el día. Piensas a menudo en el dinero, y te das cuenta de que le das demasiada importancia.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Si estás pensando en pedir un préstamo, hoy puede ser el día idóneo para solicitarlo. Tus familiares más cercanos te aportarán la seguridad y confianza que necesitas. Te sentirás querido y tu autoestima estará a la altura necesaria.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Probabilidad de ascenso o mejora en el trabajo que aunque no te supondrá una subida salarial inmediata. Para escapar de la rutina, podrías invitar a alguien a cenar para celebrarlo, y por qué no, podrías tener una cita romántica.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Hoy será el día de las Cáncer más femeninas, o sentiréis atractivas e independientes. Los hombres de vuestro entorno lo notarán y os van a adular excesivamente, pero conviene no abusar y dar opciones. Los chicos tendrán una buena jornada, pero en el ámbito laboral.

LEO (23 julio – 22 agosto).

La salud se resiente del esfuerzo que vienes haciendo en el trabajo durante las últimas semanas. Ahora llega la calma, y cuando bajas la guardia te encuentras que estás agotado. Hazte análisis más a menudo y cuídate el hierro.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Deberías relajarte y centrarte en las cosas verdaderamente importantes, tendrás que asimilar de una vez por todas que es imposible controlarlo absolutamente todo. De lo contrario, tanto estrés acabará pasándote factura en la salud.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Recuperas, por fin, el tono físico, después de unas semanas en baja forma. Toma nota de la experiencia, a veces tiendes a minusvalorar la salud. Evita a toda costa las grasas y las comidas fuertes, si no quieres volver a las andadas.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Los cambios acaecidos en los últimos días ya estás empezando a notarlos, y en tu lugar de trabajo el ambiente está cada vez más enrarecido. Procura mantener la calma y meditar antes de tomar decisiones equivocadas. Encontrarás afinidad con Aries y Piscis.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tu afán de independencia tendrá algunas cortapisas de parte de la familia, y por supuesto, de tu pareja, si es tu caso. Puede que no hayas reflexionado bien algunas de tus últimas decisiones, pero las luces rojas comenzarán a encenderse a tu alrededor.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

El cariño y la comprensión de la persona amada conseguirán darte el equilibrio que tanto necesitas en estos momentos, cuando tienes que planear las decisiones estratégicas de tu futuro inmediato para el próximo curso, que está a la vuelta de la esquina.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

No puedes pretender esta en todos los sitos a la vez y atender a todo el que te lo pide. Tienes muchos amigos y mucha familiar que te necesita, pero el primero eres tú. Tu generosidad no puede abarcarte y no dejarte espacio para ti mismo.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Tu buen humor será contagioso: los que te rodean agradecerán tu presencia y aparecerás con la clarividencia de los que están inspirados. Deberías ser un poco selectivo y prestar tu apoyo a quienes más lo necesitan.