El sábado 10 de diciembre, en la Plaza Esmeralda, se vivió una jornada única, emocionante y llena de historias dignas de destacar en torno al deporte. Se realizó con gran éxito la Primera Corrida de Silla de Ruedas, denominada «Ruta de la Inclusión Olivar 2022», organizada por la Municipalidad de Olivar junto al Mindep O’Higgins y la empresa Ruta del Maipo Isa Intervial donde participaron deportistas de otras comunas de la región y por supuesto se destacó la participación de los competidores olivarinos.

El calor no fue impedimento para que los deportistas se la jugaran por participar, fue ahí donde la empresa Essbio también estuvo presente con un punto de hidratación para los competidores y para los asistentes a presenciar este hito que se corrió en un circuito que abarcó los 3 mil metros para competidores de Elite y el otro circuito fue para competidores aficionados.

Sobre la carrera, la alcaldesa de Olivar, María Estrella Montero dijo “Estoy tremendamente orgullosa y muy contenta, porque esta es la primera carrera inclusiva que se realiza en la región. Y que hayan puesto los ojos en nuestra pequeña comuna, pero no por eso menos importante, me llena de orgullo y de felicidad. Y también cómo no estar feliz de ver a tanto participante en esta carrera inclusiva, que estoy agradecida del esfuerzo que cada uno de ellos ha hecho. Algunos corrieron 3 mil metros, otros un poquito menos, pero ahí estuvieron tratando de sacar la cara también por la inclusión, y también por nuestra comuna.

La edil olivarina agregó “estoy agradecida en el alma de cada uno de los participantes. De todos quienes hicieron posible que está corrida se efectuará aquí en Olivar. Estoy muy agradecida de la Seremi del Deporte, de la empresa Ruta del Maipo Isa Intervial, de Essbio quienes también quisieron estar presentes y colaborar con esta primera carrera inclusiva. Así es que no tengo más que palabras de agradecimiento para todas aquellas personas que hicieron posible esta actividad, y saludar también a cada uno de los participantes que vinieron de otras comunas a participar. Esperamos continuar con esta corrida en lo sucesivo, y poder integrar a más personas de forma inclusiva. Muchas gracias de todo corazón a cada uno de los participantes, y a quienes hicieron posible que esta carrera 2022 quedara aquí en nuestra querida comuna”, expuso.

Por su parte, la gerente de Sostenibilidad Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A., Cecilia Zapata, comentó acerca del evento deportivo “Esto es un orgullo, una satisfacción, y tal como lo dijo la Seremi del Deporte, admiración. Por todos estos deportistas, no solo por ellos, sino por quienes los acompañaron –sus mamás, sus familias–. Por todas esas ganas que demostraron. Daba gusto ver como entre ellos mismos se incentivaban, sobre todos aquellos que los empujaban, y como apuraban a su acompañante. Fue una actividad muy reconfortante, y teníamos la idea de hacer esta primera carrera “Ruta de la Inclusión” y la verdad es que esperamos que sea la primera de las de las siguientes aquí en la Región de O’Higgins. Estoy muy agradecida de la alcaldesa, por permitirnos hacer este primer hito acá, y a la Seremi, por supuesto. Nos vamos felices, y muy comprometidos con la comuna y con el deporte inclusivo y tal como dice la pulsera que uso: señales de equidad, todos estamos incluidos. Estamos muy felices de poder participar”.

La Seremi del Deporte, Macarena Chandía, entregó también su opinión sobre la carrera “Hay mucha emoción, porque se mezcla esa sensación de sentir satisfacción por lo que se logró desplegar acá en la mañana en la plaza de esta maravillosa comuna de Olivar. Se siente esa energía, esa necesidad y esa admiración profunda de las personas que hoy día estuvieron acá en situación de capacidad, y que pudieron vivir un momento enfocado exclusivo para ellos, que fueron los protagonistas. Se sintieron deportistas, recibieron su medalla, recibieron su estímulo y participaron de un circuito de un despliegue que les permitió en el fondo comprender qué es lo que se puede hacer y qué es lo que te permite también practicar deporte. Eso creo que debe seguir siendo la consigna: que sigamos manteniendo estás alianzas estratégicas que, de verdad, yo las encuentro sumamente poderosas. Quiero agradecer profundamente a la alcaldesa María Estrella Montero, al concejo municipal, a Ruta del Maipo, al Instituto Nacional del Deporte, y que podamos mantener este espacio de trabajo colaborativo. Eso es fundamental para el gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric”.

Finalmente, para el ganador de la categoría Elite, el venezolano Roney Medina, esta competencia “fue muy importante para mí. Antes no estaba enfocado, y estar hoy en Olivar, me sirvió. Se agradecen estos espacios donde podemos competir y sentirnos importantes”, declaró.

Cabe destacar que se premió a la categoría Elite y a todos los competidores se les entregó un estímulo por participar. Nos vemos en el 2023, en la segunda versión de esta corrida, que quiso destacar e incluir a las personas con capacidades diferentes.

Ganadores categoría Elite

1er lugar: Roney Medina Martínez (Rancagua)

2do lugar: Gloria Llamín Llamín (Requínoa)

3er lugar: Nataly Torres Ramos (Coinco)