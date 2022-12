Cuando Raúl Soto (PPD), diputado del Distrito 15, estuvo al mando de la cámara de Diputadas y Diputados, hace más de tres meses, le tocó iniciar junto a timonel del Senado el proceso de diálogo al interior del Congreso que concluyó esta semana en un nuevo Acuerdo Constitucional.

Después de que dejó el mando de la cámara baja, Soto continuó acompañando el proceso.

“Fueron cerca de tres meses de arduo trabajo, mucha entrega, muchas reuniones, lo que me hace estar contento y orgulloso de estar con la tranquilidad del deber cumplido y aportado al logro de este acuerdo constitucional. Supimos siempre de la importancia de esto para el futuro del país. Después de un fracaso teníamos la responsabilidad de iniciar un nuevo proceso constituyente que tuviera un equilibrio, por un lado, con la suficiente legitimidad social y por otro, algunas características distintivas respecto de la etapa anterior, sabiendo que habían cosas que corregir”.

El parlamentario se muestra conforme con el resultado, creyendo que es un buen avance para el país, “porque tendrá participación ciudadana junto con el apoyo de expertos y expertas que otorgarán el carácter de rigurosidad técnica y de tranquilidad que muchos esperan”.

Es una segunda oportunidad que “nos estamos dando”, prosigue Soto. “Espero que al final del camino podamos mirar con retrospectiva y decir que colaboramos por el bien de Chile. Porque si se ejecuta de buena manera, tendremos un buen proceso constituyente que será más sobrio, más serio y más responsable y que al final nos entregue una nueva y buena constitución que nos una como chilenos y todos nos sintamos parte. Que sea esto parte de un nuevo pacto social y de convivencia para las próximas décadas, que dé estabilidad institucional y mayor confianza”.

De lo acordado destaca las 12 bases institucionales acordadas, esto “como un rayado de cancha del proceso constituyente que va a dar garantías que el cambio será sustantivo, avanzando a un estado social y democrático de derecho garantizado por el Estado, un piso mínimo de dignidad para todas las personas, garantizar las libertades individuales, revisar nuestro sistema político y mejorarlo, etc.”

Según el ex presidente de la cámara baja, ahora para cumplir el itinerario propuesto “lo ideal será tener conversaciones con el Servicio Electoral en lo que implica los plazos legales, los alcances más operativos y administrativos de esta etapa de elecciones que vamos a tener y así cumplir los plazos, o acercarnos de la mejor manera posible a ellos”.

-¿Qué opina ud. de las críticas de las personas que aún se oponen a este pacto alcanzado?

Siempre hay gente que los critica. No hay otra forma de avanzar en un contexto democrático. Personas que hubiesen querido de que todo haya sido igual que en el proceso anterior, con un órgano mayor, personas 100% electas y no expertos, a esas personas les digo que, si hacíamos lo mismo, lo más probable es que podíamos volver a fracasar. Es la lógica, por eso había que hacerlo con distintas características.

-¿Sintió alguna presión por alcanzar pronto este acuerdo?

Cuando comenzamos esto, nadie imaginó que iba a demorar y costar tanto. Nos dimos cuenta que era necesario hacer una profunda reflexión del fracaso del proceso anterior. Y el que haya demorado más en una garantía de que las cosas fueron bien pensadas para lograr un adecuado equilibrio.

-Hay mucha expectativa frente a lo que será el comité de expertos…

Los 24 deben ser elegidos de una nómina y se hará en el Congreso. En los próximos días las bancadas y partidos deberán presentar estos nombres. Espero que se ejecute bien, que sean personas intachables, con destacada trayectoria académica y profesional, con mucho conocimiento y expertise, aportando con ello al desarrollo de un buen texto constitucional. Y esperamos que en abril próximo se esté entregando la propuesta de un anteproyecto. Hay una mezcla de factores adecuados para este momento lo que me da la tranquilidad que el proceso terminará bien.

-La propuesta final de nueva carta magna deberá ser ratificada o rechazada por la ciudadanía mediante un plebiscito con voto obligatorio, ¿qué pasaría si esta vuelve a ser rechazada?.

La gente no quiere empezar todo de nuevo y desde cero. Se quiere recoger las cosas buenas tomando las experiencias anteriores. Los cambios y transformaciones deben ser con gradualidad, responsabilidad y seriedad. Uno de los factores a que llevó al rechazo en el proceso anterior es que muchos sectores se sintieron excluidos. Espero que no se rechace en el plebiscito de salida, estoy confiado que no será así porque a diferencia del proceso anterior este será distinto, ya está la experiencia, un reglamento ya establecido y una matriz para el debate. Los expertos ayudarán a tranquilizar un poco a la opinión pública. Son muchas las garantías que nos dicen que tendremos un buen texto.

Finalmente, el diputado Soto destacó el proceso de participación ciudadana que tendrá esta etapa, como uno de los sellos más importantes que tendrá este proyecto. “Estará coordinado por las universidades, esperamos tener pronta una conversación con la Universidad de O’Higgins para que también se puedan involucrar. Y así tener instancias de participación y escuchas activas para recoger la visión de los vecinos y vecinas de nuestras comunas”, explicó.