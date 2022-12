Por: Ximena Mella Urra/Luis Fernando González.

El senador por la Región de O’Higgins, Juan Luis Castro, manifestó estar conforme con el reciente acuerdo constitucional, ya que “no podemos cometer los mismos errores como tener un proceso tan extenso y tan divorciado de la opinión pública”. Al respecto, en una conversación por El Rancagüino TV, se mostró optimista y seguro de que ahora sí la nueva propuesta que salga a la luz será aprobada finalmente por la ciudadanía a fines del próximo año.

“No puede haber de nuevo tantos de exabruptos y descrédito como fue en el proceso anterior. Ahora va a ser de 5 meses y no de un año, va a haber un reglamento que lo va a definir el Congreso, más un comité de 24 personas que van a asesorar en condición de experto. Y lo más importante va a haber un plebiscito de salida, lo cual es lo que más legítima un proceso como este. Es ahí donde se juega finalmente el éxito de este proceso y eso va a ocurrir en un año más”, resumió el parlamentario. “Me siento optimista con el acuerdo, creo que es razonable, no podíamos quedarnos con la Constitución antigua, pero también tampoco podríamos replicar lo mismo”, agregó.

-¿Se sabe algo de como de la fórmula que va a ser utilizada para la designación de los expertos de este nuevo proceso constitucional?

Como en la medicina no puedo poner a un dermatólogo informando una radiografía, no puedo poner un abogado cualquiera sino es un constitucionalista. Vamos a poner el foco en abogados y académicos expertos en hacer constituciones, con estudios comparados del resto del mundo en cómo se legisla para Constitución, y con una calidad de vida intachable. Por cierto, se ha hablado de los expresidentes, puede ser, podrían ir en las nóminas de los candidatos. Lo importante es que sea un órgano serio. Debemos constituirlo, que trabajen y después nos muestren resultados y si estamos de acuerdo hay Constitución.

-Cuando se instaló la anterior comisión constituyente también era muy poco probable que se rechazara…

No, pero ahora yo creo que con este gran tropezón del rechazo del 4 de septiembre, si llegara a ocurrir lo mismo, cosa que no creo, habría que cerrar este ciclo. Ya tendría que ser tarea para otro gobierno, con otras circunstancias históricas en que se haga a no ser que se hagan reformas parciales por parte del propio Congreso que tendrá la voluntad. Esta es la última oportunidad que el pueblo ha dado.

ACTUALIDAD REGIONAL

-Y mirando nuestra región y en la política local, ¿cómo ha visto el desempeño de este año del Gobierno regional?

Creo que con ciertas dificultades, a pesar del esfuerzo importante que están haciendo por sacar adelante la ambición del Gobierno. Me parece que hay problemas serios en materia de Seguridad Pública y en migración irregular. En esto sitúo un rol que es necesario dar un giro drástico de manera tal de que haya un foco en los temas de seguridad que hoy día claramente se están desbordando. Otro de los problemas esta está en las rutas más importantes, por ejemplo, la ruta 90, la misma ruta 5 sur, pero sobre todo en las rutas que conectan hacia Colchagua, Rapel o Navidad. Tenemos problemas graves de infraestructura que tienen que terminar. Yo estoy muy metido y espero tener buenas noticias en enero para que el tramo en litigio entre Peumo y Las Cabras (Carretera en la fruta) se descomprima. Hay un acuerdo con los alcaldes para que se defina si es borde río o al lado del cerro, pero que se defina de una vez por todas.

Por otro lado, el costo de la vida, la región pasa por un momento difícil, tenemos tasas de desocupación superiores al promedio y tenemos empleo informal superior al promedio nacional. Hay que abordar con más fuerza las carteras de Economía y de Desarrollo Social, que son las que tienen que empujar de alguna manera el sostenimiento del momento adverso en la economía. Todos sabemos que el próximo año va a ser difícil todavía.

-Y en ese sentido, sin tener las cifras al día de hoy, la ejecución presupuestaria en la región ha estado más bien baja…

Bueno, a mitad de año era sumamente baja, digámoslo, en más de un 25%. Entiendo que está ahora en 55 o 58% algo así, pero estamos al borde de terminar el año. Yo pido en esto la máxima prolijidad, que la autoridad cumpla los compromisos porque no es por falta de recursos, cuando se habla de ejecución, no es que no haya dónde sacar dinero para ejecutar, es que el dinero está y ha estado. La cuestión es tener los proyectos que permitan que esto se cumpla y no quedar un remanente que no debió haberse dado. Tiene que haber eficiencia en el uso de los recursos.

SALUD

-En Salud a nivel local, aún tenemos director subrogante del Servicio y ha habido algunos conflictos en el Hospital Regional, ¿qué opina al respecto, qué falta por hacer?

En marzo pasado se recibió un Servicio de Salud como el tercero peor del país en un ranking de 29. Así partió. Hoy es el tercero a nivel nacional por arriba en el proceso de absorción de listas de espera. En los primeros días de enero, el servicio tendrá un director nombrado, ya que lo hablé con la Ministra de Salud. En cuanto a la red hospitalaria, Graneros hoy está en una situación muy complicada porque tiene que hacerse de nuevo; en el Hospital Regional estamos con una crisis de especialistas por lo que me alegro que el director subrogante haya pedido intervención del ministerio para que se cumpla el programa de listas de espera. Además, hay que dotar de más facultades a San Fernando y Santa Cruz para que absorban algo de las listas de espera que están para esta zona de Rancagua, sobre todo en cirugías menores.

En cuanto a los consultorios, tenemos cierta crisis de la atención de urgencia que requiere transporte como el SAMU, el cual está con problemas graves al tener desde hace mucho tiempo sus móviles con desperfectos.

Claramente se requiere de una decisión política para que la red de atención primaria de Salud de verdad mejore su nivel de resolución. Ya he planteado que el hospital nuevo de Pichilemu, tenga médicos especialistas básicos para todo Colchagua, así como también el nuevo hospital de Rengo, que debiera tener más capacidad resolutiva para el valle y así evitamos la llegada a la capital regional. Así descentralizamos la Salud.

APROBACIÓN PARA EL GOBIERNO

Castro fue bastante autocrítico y espera que el actual Gobierno de Gabriel Boric obtuviera más apoyo. “Hoy uno de cada tres chilenos lo apoya y esta cifras hay que remontarlas con hechos. Los gobiernos regionales, los delegados presidenciales, los seremis tienen que visibilizarse más y desplegarse por el territorio. Seamos sinceros, en la práctica lo que no se ve no existe. Si no hay visibilización de las carteras, las personas perciben que no hay Gobierno. Si la mayoría no conocen a los seremis estamos en problemas. Por eso le hemos dicho al comité político, a los ministros, que haya energía, convicción y coordinación para todos los seremis. Que el compromiso social y político con la clase trabajadora se produzca y para eso hay que estar y para estar hay que comunicar”, concluyó.