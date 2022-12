“Fue un regalo adelantado del Viejito Pascuero”. Esa es la conclusión de la afortunada ganadora –que prefiere no revelar su nombre– de $53.765.744 durante la semana del 12 de diciembre. “Voy al casino porque me gusta pasarla bien, me distrae”.

Con más calma ya pasado algunos días, esta empresaria –que maneja restaurantes, discotecas y colegios, entre otros negocios—recuerda cuando se sentó frente a la máquina en la que finalmente ganó.

Apostó $1.000 –solo juega con esos billetes, comenta- y no resultó. Ya en el cuarto intento, quedó petrificada. “Me di cuenta de inmediato que había ganado. Algunas personas comenzaron a acercarse para felicitarme, me hablaban, pero yo no podía responderles de la impresión que tenía. Estuve muda como media hora”, y agrega entre risas: “menos mal que no gané de inmediato en la primera apuesta que hice en esa máquina, yo creo que ahí me da un ataque”.

Lo que vino después fue pura felicidad: esperar el documento con el monto del premio, jugar algunas apuestas más para ver si ganaba algún otro premio y luego, regresar tranquilamente a su casa. “Dormí muy bien esa noche, pensé que me costaría, pero estaba muy cansada después de tanta emoción”, admite.

Premio por más de $38 millones y los Super Viernes. Este domingo 18 de diciembre la fortuna también tocó a un ganador extranjero con paradero en el país. El premio –también en un juego de máquina– fue por $38.847.039, lo que provocó la gran alegría del ganador, aunque declinó dar mayores detalles.

Manuel Rojas, Gerente General de Monticello, se mostró entusiasmado con los premios y recordó la promoción de Super Viernes durante este mes, que traen el sorteo de un Jeep Renegade o $15 millones en efectivo. “Somos un casino pagador, acá la suerte existe e invitamos a todos a visitarnos en estas Fiestas de Fin de Año. La suerte puede tocar a cualquiera”.