Días previos a la firma del acuerdo por la nueva Constitución Política de la República (CPR) del lunes 12 de diciembre, mucho se habló sobre hacer una nueva Convención Constitucional solo con miembros escogidos democráticamente y de la misma forma que la anterior. Así, incluso el alcalde de Recoleta y militante Comunista, Daniel Jadue, llamó a no firmar un acuerdo constitucional si el órgano no es del todo electo. Sin embargo, pretender que las cosas se hagan tal como en el pasado, es no reconocer el fracaso que significó la Convención, donde se escogieron a miembros por simpatía -Tía Pikachu, por ejemplo- sin enfocarse en las capacidades de cada cual ni tampoco se creó una carta magna unificadora con pensares moderados propios de nuestra idiosincrasia, pues Chile no es de cambios bruscos, sino todo lo contrario, es decir, procura ir paso a paso y con prudencia. Afortunadamente, desde la UDI, pasando por el partido Liberal hasta llegar al Comunista casi en su totalidad, se aprendió del error anterior dejando a un lado actitudes soberbias e intransigentes para dar pie a crear una CPR de consensos, que aprenda de los errores previos y presente cambios moderados.

La nueva fórmula apunta a no repetir el descalabro del pasado 4 de septiembre, cuando casi 8 de los 13 millones de personas habilitadas para sufragar rechazaron la propuesta constitucional. Esta vez, se deja atrás la Convención Constitucional para dar paso a una mixtura que contempla 3 pilares: (I) Comisión de Expertos escogida por el Congreso y conformada por 24 personas doctas en el área, quienes tendrán a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, al estilo de una idea matriz del mismo, además de una vez evacuada la propuesta y previa armonización, entregar un informe al Consejo Constitucional donde podrá formular sugerencias sobre redacción y comprensión de normas; (II) Consejo Constitucional, compuesto por 50 personas elegidas popularmente, bajo sufragio universal y obligatorio, con listas abiertas integradas por partidos -quienes podrán incluir a personas independientes- o pactos de partidos, sumado a escaños indígenas supranumerarios asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva en la elección. Tendrá por función redactar la nueva propuesta constitucional, disolviéndose una vez cumplida la tarea encomendada; y (III) Comité Técnico de Admisibilidad, integrado por 14 juristas electos por el Senado, cuya finalidad será la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la Comisión Experta y/o el Consejo Constitucional, a fin de determinar una eventual inadmisibilidad de estas cuando sean contrarias a las bases institucionales.

Los 3 pilares del acuerdo firmado, pese a no detallarse en específico la cantidad de escaños indígenas ni exponerse un ejemplo para graficarlo mejor, son bastante positivos para el país, porque adicionalmente a mantener personas electas democráticamente para redactar la nueva Constitución y darle mayor representatividad al texto, existirá un Comité de Expertos que, al guiar el proceso y evitar que lo creado se transforme en letra muerta como ocurrió hace poco tiempo, otorgan cierta garantía de calidad a la futura propuesta constitucional, agregándose, además, el carácter preventivo que tendrá el Comité Técnico de Admisibilidad en cuanto a procurar que no se creen normas contrarias a las bases institucionales. Si a ello sumamos aspectos como: (1) Consagrar que Chile es un Estado unitario y no plurinacional; (2) Mantener la separación e independencia de poderes del Estado en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sin crear un Sistema Nacional de Justicia; y (3) Comprometer constitucionalmente el cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad, por nombrar algunos, se vaticina una carta magna acorde a lo que la mayoría de los chilenos anhela, eliminando incertidumbres, descartando elementos que causaban anticuerpos y agregando un tópico central como es velar por la naturaleza íntegramente.

Javier Osorio O.

Ex Vicepresidente Interno Federación de Estudiantes USS, sede Santiago

Estudiante de Derecho UAH