Durante este jueves se realizó una nueva sesión de la comisión de Salud del Consejo Regional de O’Higgins, donde se abordó la necesidad de avanzar urgentemente en el proyecto del futuro Cesfam N°7 que estará emplazado en el sector poniente de Rancagua, y que permitirá brindar una mejor y más digna atención en salud a la comunidad que actualmente debe acudir al Cesfam N°1, ubicado en Av. Baquedano.

En la instancia se llevó a cabo un largo debate respecto a este tema, donde se evidenció que el proyecto de construcción se está dilatando por temas técnicos.

“Lo que aquí no puede ocurrir es que el Cesfam N°7, que es de urgencia para el sector poniente y rural de Rancagua, esté entrampado en el Servicio de Salud por temas técnicos”, señaló el alcalde Juan Ramón Godoy, quien recordó que hace unos años incluso “ya se colocó la primera piedra con la participación del Ministerio de Salud (…) y se le hizo el compromiso a todos los vecinos y vecinas del sector poniente”.

El alcalde apuntó que “lo que vamos a pedir desde el municipio es que se cumpla con lo que se comprometió con los vecinos y vecinas, que este Cesfam, que es urgente para Rancagua, siga avanzando y no esté estancado en el Servicio de Salud”.

Finalmente, el alcalde de la capital regional aseguró que “vamos a seguir adelante, vamos a ir a hablar con la ministra de Salud. Es impresentable que hoy día se esté retrasando un Cesfam tan importante para Rancagua por temas técnicos”.

En tanto, el consejero regional, Mauricio Valderrama, expresó que “es inentendible que luego de tres años vengan con observaciones o estén buscando fórmulas para decir que no se puede hacer, cuando ya se puso la primera piedra. Se miró a los vecinos, se definió el lugar y hoy día que casi no reconozcan todo lo que ha pasado, yo creo que no es correcto”.

“Necesitamos medidas rápidas y en eso valorar la franqueza del alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, que ha puesto este tema en la mesa del Consejo Regional y ha hablado con bastante fuerza, como corresponde en estos temas que son esenciales para el tema de la salud de la gente”, agregó Valderrama.

También, el presidente de la comisión de Salud del Consejo Regional, Germán Arenas, comentó que uno de los objetivos de la instancia era “revisar el convenio de programación, el cual dentro de sus convenios contempla el Cesfam N°7. Y una de las principales aristas a revisar era en qué está, cuál es la situación administrativa del Cesfam porque, como se vio, hace años atrás se puso la primera piedra y aún no tenemos una resolución definitiva de si ese terreno, que se usó para un acto público, realmente es donde se va a construir el Cesfam N°7”.

Finalmente, la consejera regional, Jacqueline Jorquera, afirmó que el Consejo Regional “siempre ha sido una mesa facilitadora de tantos problemas (…) vamos fiscalizando y chequeando en qué van los recursos invertidos por el Consejo Regional, específicamente en el caso de Rancagua donde vemos que hubo un acto de ceremonia donde se convocó a los vecinos y se habló de que en ese espacio va a estar emplazado el futuro Cesfam (…) es el Servicio de Salud quien debe dar respuesta a la ciudadanía sobre qué va a pasar con aquello”.

Antonieta Vergine: “Vamos atrasados (…) por culpa de la administración anterior”

La presidenta de la Unión de Consejos de Desarrollo de Salud (UNICODESA), Antonieta Vergine, aseguró que “nosotros fuimos convocados en el año 2019 a la primera piedra con todos los dirigentes del sector poniente (…) Fuimos engañados. En este momento uno se da cuenta de que nos usaron y nos utilizaron para poder decir que se estaba cumpliendo”.

“Cuando asumió el alcalde (…) empezamos a ver que antes de eso no habían hecho absolutamente nada aparte de la primera piedra, así que recién en junio del año pasado se empezó a hacer algo por el Cesfam. Vamos atrasados, lamentablemente; pero no es por culpa de esta administración, sino que por culpa de la administración anterior”, sentenció Vergine.

Graciela Marceli: “Confiamos en nuestras autoridades”

En tanto, la presidenta de la Junta de Vecinos de Los Prados de Santa Julia -del sector poniente de Rancagua-, Graciela Marceli, “manifestó que hemos luchado fuertemente (…) Nos engañaron, no se hizo nada y el compromiso que adquirió el alcalde con nosotros fue sacar el Cesfam N°7 y aquí estamos, dando la lucha (…) porque confiamos en nuestras autoridades y esperamos seguir y sacar nuestro Cesfam”.