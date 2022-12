Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Satisfarás con creces tus necesidades amorosas y sentimentales. Las relaciones íntimas jugarán un papel importante en la marcha de tu relación, te sentirás pleno tras ellas, pero no quedarán solo en eso. Los vínculos se estrecharán por otros motivos.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Serás el centro de atención en todo tipo de reuniones multitudinarias, lo tuyo serán fiestas y citas sociales o familiares. No te importe mostrarte tal y como eres, porque será eso precisamente lo que los demás valoren.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Podrás terminar los asuntos que han podido quedar pendientes, tanto a nivel personal, como a nivel profesional, porque se abre un período de estabilidad. La normalidad que ha estado presidiendo todos los ámbitos de tu vida se convierte en una buena garantía.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Hoy te vendría bien un poco de acción, el deporte al aire libre que oxigene tus pulmones y lleve aire fresco a tu piel, pero sin excesos, tampoco se trata de estar fastidiado todo el fin de semana. Buscarás momentos de feliz intimidad.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Tu mejor amigo será hoy el silencio, en especial si tienes que quedar con familia o amigos. Si quieres evitar inconvenientes, cuídate mucho de hablar más de lo necesario. No estás precisamente inspirado, sobre todo a la hora de comunicarte con los demás.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Los asuntos de la salud serán de bastante importancia, probablemente con problemas heredados de tus ancestros, aunque con sustanciales cambios en su resolución, gracias a los nuevos que surtirán mejores efectos.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tendrás al lado a la persona que necesitas en el momento más oportuno. Serás consciente de cuentas con su apoyo, pero tratarás de demostrarte a ti mismo que no es absolutamente imprescindible para ti. Buen momento para dar un giro a tu imagen o para cambiar de planes inmediatos.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

El deporte y las tareas más creativas serán una válvula de escape casi necesaria para salir de las situaciones de tensión y estrés a que te abocarán tanto tu vida íntima como tu trabajo. Tendrás que prever sobre todo que tu salud no acabe pagando el pato de lo anterior.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Ten cuidado con los errores que puedas cometer en el trabajo y con las prisas a la hora de lamentarte por ellos. Te puedes sentir un seductor y creerte la belleza por dentro; algo que te hará tener suerte con las presas desconocidas pero que echará atrás a quienes ya te han catado.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Una discusión familiar te servirá para afrontar los problemas diarios de manera más constructiva. Tu capacidad de resolver conflictos estará hoy a pleno rendimiento, pero no dejes que los problemas de los demás se conviertan en los tuyos.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tu estado de ánimo mejora, estás de mejor humor y piensas en materializar nuevos proyectos y aspiraciones, en los que hasta hace poco ni siquiera pensabas. Eso sí, delimita claramente los pros y los contras de esas empresas que piensas acometer.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Observarás con cautela los movimientos de los demás. No tendrás facilidad para inmiscuirte en asuntos que no te conciernen, pero sí aprenderás de lo que ves. Una gran lección también en el terreno profesional podría venir dada por alguien a quien no aprecias demasiado.