La primera fecha del Circuito Sudamericano de Voleibol Playa, no solo traerá a Rancagua a lo mejor de la disciplina a nivel continental, sino que también dejará lo suyo: infraestructura.

Serán dos canchas de arena las cuales quedarán en el complejo Patricio Mekis para la práctica de esta rama del voleibol, donde hay un habitante de esta región, hoy por hoy, está ubicado entre los mejores del mundo.

Se trata de Vicente Droguett, oriundo de Lo Miranda (Doñihue), quien desde muy joven se estableció en el vóley y que, con el paso de los años, migró desde la forma tradicional de práctica hacia la arena, donde ha logrado destacar.

“Este año nos pegamos el salto. Partimos con una medalla de plata mundial, algo soñado, y de ahí nos metimos de lleno en el circuito top. Con los primos Grimalt estuvimos en algún momento entre los diez mejores del ranking mundial y lo cerramos de buena forma”.

Es más, dijo que “el próximo año es uno lleno de competencias. Están los Panamericanos, el Mundial Específico, múltiples fechas sudamericanas como la que se va a desarrollar en Rancagua”.

Justamente, el jugar como “local” entre el 20 al 22 de enero, será importante para él y sus compañeros del Team Chile. “Es algo muy emocionante, creo que todavía no caigo. Pensar que, mi abuela, me podrá ver acá (…), y creo que voy a jugar con una tercera persona en la cancha y es algo que me tiene muy entusiasmado”.

En tanto, el alcalde Juan Ramón Godoy, sostuvo que “tenemos una infraestructura que va a quedar para Rancagua, que va a fortalecer el Patricio Mekis y que va en la línea que estamos trabajando en la ciudad. El vóley playa tendrá su lugar de entrenamiento”.

LA FECHA SUDAMERICANA

El evento a realizarse dentro de un mes más en la capital regional, podrá ser visto por televisión (lo transmite DirecTV) y también por 2.500 espectadores en el recinto, pues como lo comentó el productor Ricardo Vorpahl, se instalarán las graderías para aquello.

Uno de los mejores jugadores del mundo, Esteban Grimalt, dijo que “esperemos que esté lleno, que recibamos este apoyo que es fundamental para nosotros. Pasan a ser el tercer jugador en cancha. Tenemos pocas oportunidades de jugar en Chile y van a poder estar la familia, los cercanos y se va a aprovechar mucho”.

Así también, a nombre de los jugadores nacionales, entregó sus agradecimientos a Rancagua y el Gobierno Regional por la recepción. “Reiterar los agradecimientos, a las autoridades y al promotor del torneo por darnos la oportunidad de jugar acá en Rancagua. Creo que es algo novedoso para la gente y que va a llamar mucho la atención”.

Su primo, Marco, aseguró que “va a ser rico comenzar este Sudamericano en Rancagua. La ciudad tiene una larga historia en este deporte. El vóley está en la cresta de la ola, tendremos el evento más importante este año, los Juegos Panamericanos, y queremos quedarnos nuevamente con la medalla de oro”.

La inversión

Para este evento, que tendrá un costo cercano a los 100 millones de pesos, invertirá gran parte en el complejo Patricio Mekis, donde quedarán las canchas para la práctica del deporte.

“En el caso del Gobierno Regional, nosotros aportaremos cerca de 60 millones de pesos. Es un evento que cuesta más, que cuenta con el aporte del municipio y también de la empresa privada”, dijo el gobernador regional Pablo Silva Amaya.

Finalmente, respecto al apoyo constante del GORE al deporte, Silva dijo que “estamos permanentemente apoyando, nosotros tenemos un fondo especial para el apoyo al alto rendimiento. Hay una política permanente, porque creemos que la actividad deportiva ayuda al bienestar de la gente”.

Cabe consignar que, los otros 40 millones de pesos, los aportará el municipio local.