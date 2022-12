Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

El baile, las aglomeraciones festivas, todo esto te apetecerá en el día de hoy, sin tiempo ni ganas de darle demasiadas vueltas a la cabeza, aunque haya aspectos de tu vida que tienes que mejorar. Pero mañana será otro día… .

TAURO (21 abril – 20 mayo).

En un día como hoy se te pueden disparar los gastos extraordinarios si tienes familia, así es que deberás mirar con lupa todas las propuestas. En general, merecerán la pena porque lo pasaréis muy bien.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Si deseas algo, es mejor que aproveches estos días favorables y tomes tú la iniciativa. Si algo sabemos del amor, es que es impredecible, y si sigues aguardando alguna señal, mejor la improvisas tu mismo.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

La nostalgia te puede llevar a vivir unos momentos tristes y llenos de desgana. Tu pareja o tu familia querrán apoyarte con su amor y cariño, así es que no te hagas el duro y demuéstrales que el afecto es recíproco.

LEO (23 julio – 22 agosto).

La jornada se presenta un poco tensa en las reuniones familiares, aunque gracias a tu capacidad de aguante y a tu sentido del humor, conseguirás remontarla y hasta pasarlo bien, siempre que te juntes con los aliados adecuados.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Deberás llegar a un estado de calma si quieres estar feliz. Te preocupan demasiadas cosas a la vez y no logras ver ninguna con claridad. Conviene que te relajes un poco para poder enfrentarte a la charla que tienes pendiente con tu familia.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

El relajo del descanso volcará tus sensaciones hacia la sensualidad y las emociones, que vivirás con notable intensidad. Te concederás pequeños placeres, algunos relacionados con la gastronomía, que te harán reconciliarte con la vida.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Si últimamente te sientes algo desanimado y triste, procura ser más realista contigo mismo. Quizás el problema no está tanto en el trabajo cuanto en el tus relaciones personales. Tu carácter es demasiado introvertido y no te abres a los demás.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

En el terreno amoroso es mejor que te tomes las cosas con calma y seas más realista. El tiempo te dirá si vas por buen camino, pero no debes adelantarte a los acontecimientos y los problemas que todavía no se han producido. Tu salud mejora.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Sé prudente con el dinero y no trates de aparentar una opulencia de la que no dispones. La vergüenza será la culpable de que no digas que no a ofertas que no son gangas para tu estado financiero y podrías endeudarte por ello. Recibirás un regalo de alguien lejano.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Sabrás perfectamente lo que necesita tu pareja para relajarse y gracias a ello, vivirás experiencias inusuales en vuestra relación íntima. Te sentirás mucho más unido que nunca a ella y haréis muchos planes de futuro.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Las cosas de la familia te tendrán atareado este fin de semana, te interesará mucho dejar solucionados detalles respecto de una herencia o algún negocio en el que te verás incluido, pero para eso tendrás que limar asperezas con determinadas personas.