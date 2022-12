Como regalo navideño. El 24 de diciembre, Deportes Santa Cruz, oficializó la llegada de su nuevo portero, uno con pasado en el River Plate de Marcelo Gallardo y que viene proveniente desde Calama.

Maximiliano Velazco (27) es el nuevo guardameta de los Unionistas, luego que el conjunto que dirigirá Fabián Marzuca consiguiera su carta cedida por una temporada desde Cobreloa.

Velazco, que jugó en los Millonarios entre 2016 y 2017, y que luego pasó por Arsenal de Sarandí (2017-2018) y Defensores de Belgrano (2018-2020), arribó a Chile en 2021 donde fue figura y pieza clave en salvar a los loínos de caer a la Segunda División.

En la temporada que recién terminó no fue tomado en cuenta por Emiliano Astorga y de ahí que su venida al equipo del Valle de Colchagua le permitirá retomar continuidad y sumar minutos en una escuadra que renovará a varios elementos de su plantilla.

Además de Maxi Velazco, Santa Cruz, confirmó en las últimas horas a los defensores Francisco Ayala 33 años, ex Curicó Unido, Cobresal, Coquimbo Unido y Santiago Morning), Carlos Salomón (22 años, ex Universidad Católica y Santiago Morning) y ya había anunciado semanas antes de Jesús Pino (31 años, ex Unión San Felipe).