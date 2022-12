Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

No te enfades por las críticas de la gente que te rodea y te quiere. Piensa que cuando alguien se mete en tus cosas en realidad te está regalando la oportunidad de aprender a hacerlas mejor; extraerás lecturas positivas de esos comentarios.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Gran día par a mostrarte al exterior tal y como eres, sin velos ni disfraces. Buen momento para el amor, la sinceridad y la franqueza serán los ingredientes más sabrosos de una receta apasionada.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Los problemas laborales y económicos no son los únicos culpables de tu falta de decisión en el terreno afectivo. Deberías tratar de consolidar esa relación que ya no puede esperar más tiempo. Te arriesgas a perderlo todo.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Tus cuentas están a punto de entrar en los números rojos, tal vez hayas pecado de falta de previsión o te hayan surgido gastos imprevistos, lo cierto es que, si no tienes un golpe de suerte, podrías verte obligado a pedir un préstamo.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Te tocará solucionar tus propios problemas sin agobiar a tu pareja, sobre todo si son familiares. Hay algunos asuntos en los que tu media naranja no debe entrar, aunque puntualmente te ofrezca algún consejo.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Habrás comprobado en días pasados que tienes que retomar los contactos con algunas personas amigas que pueden dejar de serlo por simple desapego. Tienes que hacer algún gesto por tu parte antes de que sea tarde.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Es el momento de poner en marcha un programa de ayuda o solidario con el que satisfacer tu necesidad altruista. Todo lo que hoy inicies comenzará una trayectoria correcta y tiene posibilidades de éxito.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

La posibilidad de cambiar de trabajo ronda por tu mente desde hace mucho tiempo y hoy puede ser el día adecuado para tomar una decisión al respecto. Tendrás facilidades para contactar con gente a la que puedes pedirle opinión.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Hoy te mostrarás un poco confuso de cara a los demás pero, curiosamente, por dentro tendrás las cosas muy claras. Tendrás dificultad para expresar tus ideas y para exponer tus puntos de vista.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

No te subestimes en el trabajo; cuentas con el apoyo de tus jefes y muchos de tus compañeros. De momento, no existen motivos para un cambio profesional, aunque si quisieras no tendrías ningún problema en encontrar algo similar e incluso mejor.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

El ejercicio y el deporte pueden ser la mejor receta para mejorar una enfermedad que te perjudica. Los síntomas pueden estar relacionados con los sentimientos, pero si no los alivias pronto podrían convertirse en problemas físicos. Buen momento para descansar del trabajo.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

La escasez de fondos en la que puede estar tu economía en estos momentos o la simple pereza no serán excusa para que vayas de compras con los más pequeños de la casa. Hay cosas que no puedes dejar para más adelante sin que te causen algún problema.