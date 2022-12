Grillo, fuera. Las semanas de negociaciones llegaron a su fin. O’Higgins y Fausto Grillo no encontraron un camino en común y el jugador no continuará en la celeste.

El defensor quería extender su vínculo por dos temporadas con una cláusula para salir a mitad del 2023 en caso de existir una oferta concreta, algo que no le pereció a los dirigentes rancagüinos que ofrecían otras condiciones como un año de vínculo y sin artículos de salida.

Es más, el trasandino, utilizando sus redes sociales se despidió de la institución y de la hinchada. “A todos los hinchas celestes, gracias por el apoyo que me dieron durante estos 10 meses que compartimos juntos y el constante cariño que me demostraron”, y que “quiero agradecer al cuerpo técnico que confió en mí, y a mis compañeros por todos los momentos compartidos y que me hicieron sentir como en casa”, señaló.

De esta manera, el club saldrá al mercado a buscar a un central izquierdo para completar los pedidos del DT, Pablo de Muner. Además del defensor, aún resta por incorporar a un elemento en ofensiva, y en ambos casos pueden ser extranjeros, pues hay tres cupos libres, considerando que están el uruguayo Facundo Castro y el paraguayo Arnaldo Castillo.

TRES LLEGARON, SIETE SE FUERON

La reducción de costos se nota. Solo tres jugadores se han incorporado al plantel y siete abandonaron la institución una vez culminada la última temporada.

Los arribos de Ignacio González, Arnaldo Castillo y Valentín Larralde, en el papel, no suplen en número las salidas de Alexis Martín, Facundo Barceló, Gastón Lodico, Fausto Grillo, Diego Carrasco, Diego González Saavedra y Sebastián Ubilla.

A ellos, hay que sumar el cambio de entrenador, desde Soso a De Muner. Es decir, este año vuelve a colación el concepto “refundación” que tanto expuso el anterior DT.

Ahora bien, la gerencia deportiva está analizando el escenario, especialmente el argentino, para poder concretar la llegada de nuevos jugadores y así dar por cerrado el grupo de futbolistas.

ENTRENAMIENTO ABIERTO

Este viernes, a las 10 horas, el “Capo” abrirá las puertas del Monasterio Celeste para que los hinchas puedan presenciar la práctica.

En ese sentido, se jugará un partido amistoso frente a la serie de Proyección del club para que los jugadores tengan minutos de fútbol en el cierre de la tercera semana de pretemporada.

En ese sentido, el acceso al complejo de Las Mercedes será desde las 09.30 horas.