Un confuso incidente fue el que ocurrió en la comuna de Graneros. Según lo informado por personal de carabineros, se produjo el robo de una bicicleta en un local comercial de la comuna. Personal de Seguridad Municipal llegó hasta carabineros de la comuna con un individuo retenido por éstos, ya que momentos antes fue sindicado como autor del hurto de la bicicleta antes mencionada, esto al interior del local comercial.

Sin embargo, el sujeto detenido ya por carabineros, al ser entregado a la policía uniformada señaló haber sido agredido por parte del funcionario Municipal, por lo que tras la constatación de lesiones, se le diagnosticaron lesiones leves. Pese a ello el Fiscal de turno dispuso la detención del funcionario municipal, pasando ambos al respectivo control, el primero por el hurto de la bicicleta. mientras el funcionario municipal por la agresión, quedando posteriormente en libertad.

Ante esta situación el alcalde de Graneros Claudio Segovia afirmó que “esto es insólito, es el mundo al revés. Los antisociales tienen más derechos y garantías que los buenos y eso no puede pasar. No puede ser posible y no puede ser normalizado. Debemos cambiar esta situación. Y desde ya le avisamos a los delincuentes, no nos importa que tengan regalías, nuestros funcionarios seguirán haciendo la pega”.

Los hechos en cuestión se iniciaron el pasado domingo, cuando el antisocial de iniciales M.A.M, y con amplio prontuario policial habría robado una bicicleta desde un negocio ubicado en la villa Nueva Ciudad en el sector norte de la comuna. Ante este hecho la afectada dio aviso a Carabineros y a Seguridad municipal, siendo estos últimos los que concurren al llamado no encontrando al delincuente.

Sin embargo, la historia no concluye ahí, ya que el día lunes el mismo antisocial vuelve al negoció en donde robó la bicicleta para amenazar en duros términos a la dueña, quien nuevamente realiza un llamado de emergencia, que permite a seguridad municipal llegar al lugar. Según señalan desde el municipio de Graneros al ver a los patrulleros el sujeto intenta en vano una huida pero en su carrera es alcanzado por el funcionario municipal Didier Duarte, quien al ir tras él logra alcanzarlo mediante un “empujón” que hacer caer al delincuente procediendo a su detención.

Tras salir en libertad Didier habría señalado que “estoy triste por lo que pasó. Yo hice mi trabajo y terminé detenido por retener a un delincuente que había robado y amenazado a una familia. No sé, parece que ellos tienen más garantías que nosotros. El quedó libre de inmediato y yo pasé la noche encerado con otros sujetos”, consigna un comunicado de prensa enviado por el municipio de Graneros.

Por último, el alcalde Claudio Segovia sentenció que “hemos entregado todo nuestro apoyo a nuestro equipo de seguridad y hemos recibido cientos de muestras de apoyo y cariño de vecinos de Graneros, que han podido ver los videos de este procedimiento y que saben y conocen de su esfuerzo y de su trabajo. Ellos salen y exponen su vida y es por eso que nos indigna y encontramos insólito que el sistema sea más garantista con los malos que con los buenos. Pediremos u a reunión con las autoridades nacionales para que nunca más en Chile se repita algo como lo que nos tocó vivir acá en Graneros”, concluyó.