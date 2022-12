Se acerca el fin de año y por ende también es época de balances en los diferentes quehaceres de la región. Es así como el Senador de la Región de O’Higgins, Javier Macaya, quien también es Presidente Nacional de la UDI realizó un balance de diferentes temas a nivel regional.

Macaya se refirió al acuerdo constitucional, calificando como bueno que esto se haya cerrado, pero que aún no está resuelto, pensando en un horizonte de un año como plazo, hablando específicamente de un plebiscito de salida, lo que cree que no garantiza que las cosas resulten bien, ya que debe haber una voluntad de todos los actores para cuidar este proceso y, no repetir los errores del pasado.

Es de la idea de hacer algo diferente, algo que sea para todos los chilenos, evitando excesos refundacionales. “La invitación que hacemos hoy día es que ojalá todos se puedan sumar a construir la casa de todos y en esos términos estamos confiados que además es una oportunidad para que la gestión pública de los políticos, del Gobierno, parlamentarios, alcaldes, de los gobernadores regionales se pueda enfocar en la solución de los problemas más importantes que tiene nuestro país, que es la seguridad, orden público, situación económica y no tanto el tema constituyente”, dijo Macaya.

Macaya sostuvo que en este proceso las regiones mantendrán sus representantes, pero que en ciertas situaciones, una persona con menos votos va poder ser elegido, versus una persona que sacó más votos, pero que es una corrección que parte de las listas más pequeñas, a las listas más grandes y, esto se realiza al final de la revisión en la corrección nacional. De este modo según Macaya en la región perfectamente se podría tener a dos hombres y una mujer y en algunos de esos casos, también puede ocurrir que uno de esos hombres pueda tener más votos en comparación a la mujer que quedó fuera, tema complejo que es parte del ejercicio que se realizó, creyendo Macaya que lo más probable es que en la región se tenga a dos hombres y una mujer o, al revés.

GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Macaya también se refirió a la gestión presupuestaria de la Región de O’Higgins, situación que ha criticado, con temas por ejemplo de infraestructura de la PDI en la Provincia de Cardenal Caro, tema que preocupa a la comunidad, asegurando que han sostenido reuniones con la dirección nacional de la policía civil, temas relacionados con la presencia de la Armada en la comuna de Pichilemu, entre otros. “Es fundamental que cambiemos el estilo en que se hace política en Chile entre el Gobierno y la oposición, Si nosotros hacemos política solamente pensando que tenemos que hacer una crítica permanente, destructiva, como la que se hacía al Gobierno anterior de Sebastián Piñera, en la entonces oposición, yo por lo menos no estoy disponible para hace ese tipo de oposición, Mi posición tiene que ver con la capacidad de construir y solucionar problemas concretos”, sostuvo Macaya, quien enfatizó que “el Gobierno Regional ha sido incapaz de ejecutar su presupuesto y eso es muy importante”.

La instalación del Gobierno en la región aún no termina, tema que según Macaya demuestra que “este Gobierno tiene un déficit gigantesco en materia de gestión”, sosteniendo que la ciudadanía podrá hace una comparación de lo que eran los gobiernos anteriores, no sólo del ex Presidente Piñera, ya que también de los antiguos gobiernos de la concertación. Actualmente se nota la inexperiencia, la improvisación, y donde se nota que se necesita tener la capacidad de poner la mirada un poco más allá de lo que significa solamente la pertenencia a una coalición, en este caso a Apruebo Dignidad o al Socialismo Democrático. Me parece que es parte de una reflexión que al cumplirse casi un año de la gestión de este Gobierno, que ojalá puedan darse cuenta que la inexperiencia finalmente la pagan los vecinos de la Región de O’Higgins”, sostuvo el Senador.

Macaya concuerda con el Senador, Juan Luis Castro, cuando dice que los actuales seremis están comunicando poco, pero considera que existe una situación más de fondo, creyendo que las autoridades están haciendo poco y, en muchos casos, no tienen las competencias para el cargo, con personas sin trayectoria para desempeñar un cargo de esta envergadura.

FALTA DE AMBULANCIAS SAMU

Este es un tema que sido abordado por nuestro medio de comunicación, donde según el Senador de reunió con la anterior Ministra de Salud, para abordar la falta de ambulancias, pero también cómo se gestiona desde el nivel central para distintas emergencias. Muchas veces, dijo el Senador, las ambulancias se utilizan dentro del funcionamiento básico de un centro hospitalario, pero no para las urgencias, rescates o traslados.

El tema vas más allá de comprar vehículos, aduce, debido a que estos deben tener la tripulación adecuada, así como cree que existe un problema de descentralización. Esto debido a que la central de monitoreo donde se hace la distribución de los recursos, es centralizada, citando como ejemplo que si una persona tienen un accidente en Peralillo y, debe recibir un traslado de urgencia por el SAMU, esto puede tardar varias horas antes de tener una resolución. Esto hace que algunos municipios solucionen el problema por su cuenta. Sostiene que este tema ha sido levantado en la Comisión de Salud del Senado, para que ver de qué manera se puede buscar una solución diferente.

Sobre lo que lleva el Gobierno de gestión, cree que la descentralización llegó para quedarse, la regionalización y la implementación de gobiernos regionales, pero más allá de sus dificultades en materia presupuestaria, aduce que debe existir la capacidad de demostrar un contrapeso eficiente al Ejecutivo, lógica que con un Gobernador Regional electo, y con un Delegado Presidencial que ha tenido las dificultades que conocemos, se ha dado bien en la región, eso sí, con la figura del Delegado un tanto más débil en relación a un Gobernador electo, considerando que la descentralización y la regionalización es un tema que llegó para quedarse.

Pese a ello, considera que en el mediano plazo la figura de los Delegados Presidenciales debieran desaparecer, recursos que deben quedar a disposición de un solo órgano, más eficiente, con mejores estándares de gestión pública que puedan superar la lógica del tradicional cuoteo político, sosteniendo que un Gobernador Regional también podría hacerse cargo de funciones públicas, independiente de que quien ejerza el cargo tenga una diferencia política con el gobierno central, para así dejar de entender que el Estado es el botín político de la coalición de tuno. Así, si llega una colación diferente a nivel regional, y tiene que hacerse cargo de temas como coordinación de seguridad pública, es una manera de superar al tradicional cuoteo político.