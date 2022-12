Todo lo bueno, debe concluir. Esta sentencia podría aplicarse a lo ocurrido el pasado viernes 23 de diciembre en el sector El Bajo de Olivar Alto donde se realizó la tercera jornada de las Fiestas Navideñas 2022 de Olivar. Una invitación realizada a los vecinos por parte de la alcaldesa María Estrella Montero, y el Honorable Concejo Municipal.

Pese al calor reinante, la fila para el ingreso era interminable. El aforo estaba asegurado, para pasar un gran momento con la magia del circo. Antes de la función, el equipo de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) realizó la tradicional entrega de regalos a los niños y niñas. Con el pasar de los minutos, la ansiedad, el ánimo y la energía se empezaban a sentir. Los niños esperaban con ansias la función.

Para la alcaldesa Montero, estas Fiestas Navideñas de Olivar 2022 “superaron las expectativas. Así me lo hicieron saber los asistentes. Y me quedo con las sonrisas de todos los niños de la comuna que pudieron asistir. La magia de la Navidad reinó este año en Olivar, y en todos los sectores. Me voy muy feliz por la asistencia de los vecinos con sus hijos, y por los agradecimientos. Y luego de dos años de pandemia, pudimos entregar con mucho esfuerzo, este gran espectáculo”.

Sin dudas fueron tres jornadas de Fiestas Navideñas, para toda la comunidad. Un gran espectáculo que puso a disposición el municipio de Olivar, para todos los vecinos de la comuna.