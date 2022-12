Sorprendidos y molestos están los vecinos y vecinas de Las Pircas al enterarse que el municipio de la comuna de Machalí quiere ubicar un centro de reciclaje al interior de la mencionada villa, hecho que los ha llevado a reunirse para juntar firmas, instalar un lienzo y preparar acciones en caso que la iniciativa se lleve adelante.

Los vecinos precisaron que el proyecto no fue conversado con ellos y salió como lo que califican como un acto de imposición por parte de la autoridad comunal y de los directores del municipio. “Un día llegó la directora de Secplac y otros funcionarios a decirnos que la iniciativa ya estaba en marcha sin haber consensuado con nosotros qué queremos hacer en un sitio desocupado que está al final de nuestra villa”, acotaron.

La vecina, Alejandra Henríquez, precisó que “nosotros no estamos de acuerdo con el punto de reciclaje porque históricamente las empresas se ganan la licitación, duran un año y menos y luego dejan los proyectos botados y la consecuencia en es que queda todo en un basural. Por eso nos oponemos al proyecto de la municipalidad”.

El vecino, Ramón Gallardo, expresó que “este proyecto ya fue presentado en otras comunidades donde también fue rechazado. Además en lo que nos dijeron los funcionarios municipales quedaron varias dudas sin aclarar, como si tendremos una calle con la villa vecina, cuántos vehículos llegarán todos los días a nuestra villa trayendo materia prima y qué harán con ese material, entre otras interrogantes. En resumen, como vecinos no debemos permitir que esto se lleve a cabo”.

“Es un proyecto donde su ubicación en nuestra villa no es la mejor por la experiencia de otras zonas que señalan que estas iniciativas sí producen una contaminación, un flujo excesivo de vehículos y en caso de nosotros, que es un barrio muy tranquilo, no tenemos muchas salidas y esto va a provocar que gente desconocida llegue a la villa por ende puede subir la delincuencia”, indicó Ramón Silva.

Además, precisaron que los directores se comprometieron a realizar una votación con los vecinos de la villa, hecho que no se llevó a cabo sin ninguna explicación por parte de los funcionarios de Secplac. Ante lo anterior los vecinos y vecinas ya llevan un acta con más de 200 firmas de rechazo al proyecto, instalaron un lienzo en el lugar donde se pretende llevar a cabo la iniciativa y están preparando nuevas acciones si el proyecto sigue adelante por parte de la autoridad comunal y su equipo.

ALCALDE LLAMA A LA TRANQUILIDAD

Por su parte el alcalde de la comuna de Machalí, Juan Carlos Abud, dio aseguró que existe una tergiversación del tema, sosteniendo que poseen un equipamiento municipal en el sector de Las Pircas (al fondo), ya que asegura que los vecinos han pedido lugares donde poder reciclar, por lo que la municipalidad conversó con ellos para ver la posibilidad de tener un punto de reciclaje en el sector que sería con consulta ciudadana.

El alcalde asegura que no es un proyecto que se iba a imponer, ya que son temas que deben ser conversados y consensuados con la comunidad, por lo que nunca se llevará a cabo un proyecto que la comunidad no quiera. En este caso, se trata de un punto limpio que lleva guardias, funcionarios municipales, que estará 24/7, pero que enfatiza que si los vecinos no quieren este punto limpio no se instalará en el lugar.

Agrega que debe haber un consenso y, en este caso, al no haber acuerdo, se deberá buscar otro lugar, situación que plantearon dese el primer día. “El proyecto no se va a realizar en ese lugar producto de esto mismo. Solamente se propuso, pero hay que buscar el mejor lugar. Para eso debe ser en consenso con nuestros vecinos”, dijo el alcalde.