Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Pueden aparecer personas de tu entorno familiar con una tentadora oferta profesional que deberás tener en cuenta para tu futuro. Aunque estarás lleno de dudas, conviene que no te precipites a la hora de tomar decisiones.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

En un día tan señalado como el de hoy, los astros te dan una sobrecarga de energía, voluntad y seguridad, que debes aprovechar para potenciar tus relaciones más personales; si dejas pasar estos momentos positivos, tal vez no vuelvan en mucho tiempo.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Las personas que te aman, y también las que te aprecian, te lo demostrarán con creces a lo largo del día y no tendrás por menos que sentirte el ser más feliz del mundo, pese a que lleves en tu mochila tus problemas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Las risas y el buen humor se convertirán en un elemento importante en este día, lo que te ayudará a realizar de buen grado relaciones personales que has ido relegando durante semanas, en especial con las personas más mayores de la familia.

LEO (23 julio – 22 agosto).

Te mostrarás excepcionalmente activo y sociable, dispuesto a organizar cualquier tipo de evento con tal de tener a las personas que quieres a tu lado. Momento especial también con tu pareja, que te sorprenderá con un detalle romántico.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

Buen día para adentrarte en tus conflictos amorosos y poner en orden tu vida sentimental. Aunque lo has pospuesto todo lo que has podido, sería conveniente no dejar pasar más tiempo y poder centrarte en tantas cosas que te están esperando.

LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

El buen hacer en la cocina te brindará felicitaciones placenteras, además de hacerte pasar un buen rato en la mesa. Serás el anfitrión de una reunión familiar o de un encuentro entre amigos. Olvidarás los problemas amorosos por unos momentos.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

La gran confianza en tus posibilidades es uno de los rasgos preeminentes de tu carácter, así es que no es el momento de venirse abajo. Tendrás que pasar un periodo de reflexión y sacar conclusiones para no volver a fallar.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Cierta ansiedad te tiene en vilo y duermes mal. Sin embargo, no hay nada

realmente preocupante en tu vida. Unos días de descanso te vendrían bien,

para dejar de sentirte enclaustrado. Un incentivo económico alegrará tanta

pesadumbre sin fundamento.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Tu disposición de ánimo es excelente para dedicarte a los aspectos más íntimos de tu vida. La semana ha marchado como la seda y hoy te verás en un escenario de pasión y un romanticismo exacerbado. Las relaciones sentimentales se enriquecerán notablemente.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Vivirás hoy altibajos en tus sentimientos de pareja, pero siempre habrá algún detalle de la otra parte que te devuelva a donde más a gusto estás, al término medio. Buen momento para ocuparte de la cocina y sorprender con algún plato nuevo.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Estarás especialmente sensible en estos momentos, por eso las noticias que vas en la televisión o leas en los periódicos puede alterar tu estado de ánimo. No es extraño que te decidas a colaborar con alguna asociación que ayude a los más necesitados, o que incrementes esa ayuda.