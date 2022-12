El nombre de Pelé debería escribirse en mayúsculas para enfatizar a uno de los monarcas del fútbol, aunque muchas de las generaciones actuales no han podido disfrutar de sus habilidades en directo. Tras su muerte, “O Rey” recupera su grandeza.

JUAN A. MEDINA.

EFE REPORTAJES

Para quienes le han visto jugar, “Pelé es el rey y punto”, como le definió el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Un genio imborrable en la memoria de los grandes aficionados al fútbol, aunque ahora que ha fallecido a los 82 años sea el momento para muchas generaciones actuales de descubrirle y conocerle a través de los vídeos que se conservan de su época.

“Para quienes tuvimos la suerte de verlo jugar, hemos recibido ofrendas de rara belleza: momentos de esos tan dignos de inmortalidad que nos permiten creer que la inmortalidad existe”, dejó escrito Galeano sobre la figura de Pelé en su famoso libro “El fútbol a sol y sombra”.

Alabado por escritores, periodistas, artistas, compañeros y rivales, la figura de Edson Arantes do Nascimento sigue acaparando titulares y recordando al mejor futbolista de la historia, aunque para eso todavía hay debates sobre si el astro brasileño fue el mejor o lo fue Diego Armando Maradona, una rivalidad a la que se ha sumado en los últimos años Leo Messi.

«Para mí, Maradona fue uno de los mejores jugadores que ha habido. Si usted me pregunta, ¿fue mejor que Messi? Fue. Mucho mejor. También están Beckenbauer, Cruyff. Jugadores excelentes también”, resaltaba “O Rey” en una entrevista al diario Folha de Sao Paulo en diciembre de 2018.

NO HERIR A NADIE.

Pelé, poco antes de morir, desvelaba que en sus ocho décadas de existencia ha sido feliz “porque busco siempre no perjudicar y no herir a nadie”, y bromeaba sobre la posibilidad de que haya otro futbolista a su nivel. «Si hay que ser honesto y decir la verdad, pues te digo la verdad: mi padre y mi madre cerraron la fábrica. Pelé solo habrá uno y jamás habrá uno igual».

El astro brasileño debutó en 1956 en el Santos y se retiró en 1977 con el Cosmos de Nueva York en un partido que disputó el equipo neoyorquino frente a su antiguo club. Pelé jugó un tiempo con cada camiseta. En estos 21 años, Pelé disputó 1.363 partidos en los que marcó 1.283 goles. Siempre con el “diez” en su camiseta, su número en el Santos, en la selección brasileña y en el Cosmos, los tres equipos profesionales en los que jugó.

Con el Santos marcó una época. Pelé conquistó once títulos regionales entre 1957 y 1974, cinco de la Liga nacional, dos ediciones de la Copa Libertadores, en 1962 y 1963, y en esos mismos años el mundial interclubes. Un equipo considerado el mejor de América del siglo XX y el cuarto del mundo. Junto a Pelé, formaron aquel genial Santos: Gilmar, Lima, Calvet, Mauro, Dalmo, Dorval, Zito, Mengalvio, Pepe y Coutinho.

Con la selección brasileña, Pelé ganó tres Mundiales (Suecia´58, Chile´62 y México´70) de los cuatro que disputó (también jugó en Inglaterra´66), en los que hizo doce goles en catorce partidos. Pelé debutó con Brasil el 7 de julio de 1957 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro frente a Argentina y se retiró en el mismo escenario el 18 de julio de 1971 frente a Yugoslavia, con 200.000 personas en las gradas y cientos de millones siguiendo su adiós por televisión.

Para la historia queda sus 77 goles con la “verdeamarelha”, el brasileño más anotador, un registro igualado actualmente por Neymar. «Pelé lo cambió todo. Transformó el fútbol en arte, en entretenimiento. Le dio voz a los pobres y a los negros, y, principalmente, le dio visibilidad a Brasil», recordó el delantero del PSG de la figura de su gran ídolo tras conocer su muerte.

DOS PERSONAS EN UNA SOLA.

La grandeza de Pelé se valora por la transcendencia que ha tenido y tiene a lo largo de su existencia. En cierta ocasión, cuando fue reconocido como mejor futbolista del siglo XX, un periodista le preguntó “¿quién es Pelé y quién es Edson Arantes do Nascimento?”, a lo que “O Rey” contestó: “Son dos personas y una sola. Para los niños y para los que aman el fútbol, Pelé es un dios, una leyenda, un ejemplo para todo el mundo. Pero Pelé tiene a Edson. Y Edson es una persona con todos los defectos y virtudes. Esa es la diferencia”.

Casado en tres ocasiones, la última en 2016 con la empresaria brasileña de origen japonés Marcia Cibele Aoki, 25 años más joven que el exfutbolista, Pelé era padre de cinco hijos de sus dos primeros matrimonios: Kelly Cristina, Jennifer y Edinho, fruto de su unión con Rosimeri Cholby; y dos mellizos, Joshua y Celeste, de su segundo casamiento con la cantante Assiria Lemos.

También se le conocen otras dos hijas de relaciones fuera del matrimonio: Flavia Christina Kurtz y Sandra Regina Machado, fallecida en octubre de 2006.

Distinguido con las máximas condecoraciones en su país y en el resto del mundo, fue el primer deportista en ser nombrado embajador de buena voluntad de la UNESCO, Pelé ha llevado una vida intensa desde su retirada. Ha sido empresario, comentarista deportivo, representante, relaciones públicas de varias empresas, asesor de la Federación Brasileña de Fútbol, colaborador de la ONU, miembro del Consejo Nacional de Prevención y Lucha contra el sida de su país, ministro de Deportes de Brasil entre 1994 y 1998 o embajador del Mundial de Brasil de 2014, entre otras.

Tras su muerte, Pelé sigue vigente, como predijo el artista Andy Warhol que “su fama durará 15 siglos”. “O Rey” imperecedero.