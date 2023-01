No, no se trata del Kike Morandé, ó del Quique Acuña, ni tampoco del Quique Neira. Se trata de mi ahijado, que debí hospitalizar hace unos días.

¿Qué pasó?. Se contagió de Covid, algo que es muy frecuente hoy, ya que la pandemia no solo continúa sino que va en aumento. Ya tenemos más de 540 fallecidos en diciembre y los casos superan a los de diciembre 2021. Sin embargo, según el Ministerio de Salud la situación está “controlada”, en base a casi no hacer exámenes.

¿Cómo así?. Bueno, ayer llegamos apenas a 3.430 exámenes de PCR en el país, el número más bajo reportado desde el 14 de abril de 2020. Y si no hacemos exámenes, no diagnosticamos enfermos y claro que podemos decir que la situación “está controlada”.

Volvamos a la historia. Hace una semana Quique inició un día en la noche fiebre alta, dolor de cabeza muy intenso, calosfríos, malestar de todo su cuerpo, que lo llevó a consultar 3 veces durante los primeros 3 días. En esos 3 días el Quique se hizo por su cuenta TRES test de antígeno para Covid que resultaron negativos. En ninguna de las consultas a centros médicos le solicitaron PCR ni se sospechó Covid. En cambio sí le hicieron Test para Influenza A y B que salieron negativos.

Al 4to día, con fiebre sobre 39°C axilar y la cabeza que sentía ya explotaba, su madre me llama y me cuenta la historia y me entero de lo que pasaba, y me envía por whatsap exámenes que le habían tomado. Al verlos y comprobar que estaban normales, salvo una caída de los linfocitos al hemograma y un aumento de la Proteína C reactiva, que mide inflamación, y asociarlos con las molestias le dije “TIENE COVID”. La reacción de su madre fue de incredulidad, pero insistí. Finalmente, le indiqué que se hospitalizara para hacer una evaluación rápida.

Derivé entonces al Quique al Servicio de Urgencia de una Clínica para que lo ingresaran, incluso hablé con el colega de turno, le expresé mi opinión diagnóstica y sugerí que le tomaran entre otros exámenes la PCR para Covid. El colega parece que no pensó lo mismo porque NO le pidió la PCR. Me dí cuenta además que ya no es un requisito para hospitalizar en la Clínica que a las personas le tomen PCR para Covid, como ocurría hasta hace un tiempo…

La fiebre no bajaba de 38 a 39°C axilar y el dolor de cabeza era insoportable, Al examinarlo tenia además algunos ruidos pulmonares sospechosos de neumonitis. Una vez hospitalizado insistí que le tomaran la PCR para Covid en vista que no se había hecho al ingresar.

Revisé además los exámenes, que mostraban aun mayor caída de los linfocitos ( células responsables de la respuesta inmune o defensas), mayor ascenso de la Proteína C reactiva reflejando aun mayor inflamación que en el control previo, y revisé personalmente las imágenes de la Tomografía Computada ( TAC ) de tórax, que me parecieron claramente compatible con Neumonitis intersticial por Covid. La colega radióloga que informó el TAC sin embargo no le pareció y solo informó alteraciones mínimas inespecíficas…

Al segundo día de hospitalizado agregué corticoide E.V. y santo remedio. A las pocas horas cedió la fiebre y el dolor de cabeza y mejoró la evolución. A las 48 horas del ingreso llegó el resultado de la PCR para COVID: ¡¡POSITIVO¡¡

Diagnóstico: Covid confirmado con Neumonitis Intersticial secundaria.

Hoy el Quique amaneció mejor, llegó a necesitar incluso oxígeno en las primeras 48 horas pero ya está mejor y con buena oxigenación. Me pregunté entonces, ¿Qué nos pasa, que ni siquiera los médicos y las instituciones de salud estamos pensando en Covid?

Lo que pasa es que se estableció, por razones que no comprendo, una POLÍTICA DEL AVESTRUZ… es decir, hacemos como que el problema ya no existe, para avalar eso se toman cada día menos exámenes con lo que el número de infectados se espera que disminuya ( lo que curiosamente no ocurre ), y ojo que la positividad actual de los exámenes de PCR es muy alta ( por ejemplo en O´Higgins está sobre 25% señalando que aparte de los casos diagnosticados hay muchos otros allá afuera contagiando y enfermando ). Además, médicos e instituciones de salud nos relajamos…

Tampoco se dan instrucciones actualizadas de prevención, que al día de hoy resumo:

Use MASCARILLA HERMÉTICA y N95 ó similar , NO LA QUIRÚRGICA, en los espacios cerrados.

Instale un MONITOR DE CO2 en los espacios cerrados, por ejemplo salas de clase o auditorios, y haga un recreo para dar oportunidad de "renovar" el aire si marca 700 partes por millón ( ppm ) ó más.

en los espacios cerrados, por ejemplo salas de clase o auditorios, y haga un recreo para dar oportunidad de “renovar” el aire si marca 700 partes por millón ( ppm ) ó más. Coloque en espacios cerrados que congreguen personas un PURIFICADOR DE AIRE CON FILTRO HEPA 13 ó 14 , que permitirá tener un aire respirado libre de particular, bacterias y virus.

En caso de contagio, utilice precozmente enjuague bucal con CLORURO DE CETILPIRIDINIO ( por ejemplo LISTERINE ) y use un inhalador nasal que contenga XYLITOL ( por ejemplo Suavicort ) 2 veces al día. Ambos, por sus propiedades antivirales, reducirán el riesgo de desarrollar la enfermedad.

En caso de cualquier molestia sobre todo respiratoria o cuadro febril TOMESE PCR para Covid.

para Covid. El resto de las medidas NO tienen efecto en prevenir contagio ( lavado de manos, uso de alcohol gel, distancia social, etc.).