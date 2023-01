El 4 de octubre de 1988 es una fecha que David Fuentes recuerda con claridad. Fue el día que ingresó a la División El Teniente, a la construcción de puntos de extracción del nivel Teniente 4 Sur. “Entré a los 19 años, como ‘guarén’ que se llama en interior mina a los nuevos que llegan”, comenta.

Con el pasar del tiempo realizó labores en perforación, tronadura y en la Mina Esmeralda. Tras un paso como secretario, retomó las faenas de operación, pero esta vez a 50 kilómetros de la mina, en el Centro Integrado de Operaciones (CIO) de las oficinas de El Teniente en Rancagua.

¿De qué se trata tu trabajo?

Estoy a cargo del control y monitoreo de la ventilación de aire puro que ingresa a la mina y del aire contaminado que sale. Esto lo controlo tanto con extractores como con inyectores, que son ventiladores de gran dimensión ubicados en los Adit (túneles de acceso a la mina), que purifican el aire para la gente que está dentro de la mina y sacan el aire contaminado por la faena minera, por el polvo, gases y explosivos.

¿Qué otras labores realizas?

Además de la ventilación, reviso la parte de seguridad al interior de la mina, en caso por ejemplo de un incendio, cómo evacuar a las personas y monitoreo los refugios mineros, que tienen alimentación, agua, teléfono y radio para que la gente esté allí hasta que la puedan rescatar.

¿Cómo desarrollas esas tareas?

Tengo un software y pantallas que me indican, por ejemplo, los ventiladores funcionando. Manejo 17 extractores e inyectores. Cuando me piden detener uno para mantención, por ejemplo, esa zona queda con menor ventilación, así que la refuerzo con otro ventilador. Son ventiladores de gran capacidad, para detenerlos hay que tener una fuerza eléctrica importante, entonces desde la subestación eléctrica me deben dar la autorización para dar la partida o parar un ventilador.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

Que me lo ha dado todo. Llevo 34 años en la empresa. En un tiempo más me tocará jubilar y me voy a ir con lo que me entregó Codelco, que ha sido todo. Me entregó los valores de ser un buen trabajador y las directrices de seguridad, sentir que puedo apoyar a mis compañeros en la enseñanza de los protocolos. Todo eso lo aprendí acá, levantándome todos los días para cumplir la normativa del trabajador.

¿Qué cosas sientes que has podido lograr gracias a tu trabajo?

Estudié cosas que me sirvieron bastante. Soldadura, oxicorte, mecánica básica, hidráulica, electricidad. Todo eso me lo dio la empresa. Aquí me fui perfeccionando y logré muchas cosas en base a lo que me apoyó El Teniente en la parte educacional, me enviaron a cursos y también con la enseñanza de los profesionales que hay aquí.

Fuentes controla los equipos de ventilación y otras labores de forma telecomandada, con tecnología de punta en el CIO.

Cuando entraste a la División ¿Pensaste que iba a avanzar la tecnología a estos niveles?

Ya en esos años veíamos la tecnología en los equipos, en los primeros equipos LHD que llegaron con cabina presurizada, porque antes era con cabina abierta, salían tiznados los operadores. Después la cabina presurizada venía incluso con CD’s para escuchar música, lo que era impensado en esa época y luego vimos la fibra óptica, las consolas y los movimientos telecomandados con joysticks más amigables.

Así se empezó a armar esta sala con sistemas telecomandados, que aportan en la calidad de vida de los trabajadores y también muestra la tecnología del futuro, de tecnología a distancia de manejo robotizado. Este es el futuro de la minería, este es el futuro de Codelco.