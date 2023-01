Como todos los fines de años y comienzos de uno nuevo, desde la sala de redacción de El Rancagüino (y con la colaboración de algunos colegas) realizamos el balance del año regional eligiendo las noticias que más han llamado la atención y visibilizando lo más malo del acontecer noticioso local.

LO BUENO:

Si bien fue un año extraño no deja de tener cosas positivas que resaltar, en primer lugar, fue el año del REENCUENTRO. Después de 2 años de pandemia que obligaron a una serie de restricciones que limitaban la presencialidad este 2022 por fin pudimos sacarnos las mascarillas y volver a encontrarnos y abrazarnos. Así los más pequeños volvieron a clases, los compañeros de trabajo a colaborar presencialmente, entre otras varias actividades.

Otro aspecto positivo de este año ciertamente fue que por fin Deportes Rengo haya logrado un más que merecido espacio en el fútbol profesional, así como también rescatamos la más que digna presentación de O´Higgins femenino que se mantiene en la primera división.

Para finalizar también queremos resaltar como bueno la construcción del necesario centro de la Teletón en nuestra región y que, pese a que persiste el malestar por los compromisos no cumplidos, se logró un acuerdo que permite salvar casi completamente la gruta de Lourdes, rincón patrimonial de Rancagua que era amenazado con ser destruido para dar paso a una avenida.

LO MALO:

Son varias las cosas negativas del año que nos dejó, entre ellas algo que si bien no es propio de este 2022 es un fenómeno que se ha mantenido: La abundancia de fake news y de odio en redes sociales, no podemos decir que un lado u otro abuso más o menos de este fenómeno, sino que fue transversal. El insulto fácil y el no escucharse con respeto fueron lo más que abundó especialmente en twitter.

También negativo es el balance de la política regional, donde observamos principalmente un gran vacío de liderazgo. Con un oficialismo que parece responder solo a la contingencia y una oposición ausente. Al mismo tiempo es malo que los incendios forestales siguen año a año afectando a nuestra tierra.

LO FEO:

Si bien han existido avances en materia de descontaminación ciertamente es feo que el plan de descontaminación por PM 2,5 para la zona saturada de la región de O´Higgins duerma el sueño de los justos en Contraloría. Un plan que por lo menos en la versión que conocemos tramitado a fines del gobierno de Sebastián Piñera tampoco presenta grandes novedades y era un poco más de lo mismo.

Pero ciertamente lo más FEO del año fue el triste espectáculo organizado por la Delegación Presidencial para el desfile del 2 de octubre de este año, marcando ciertamente un nuevo desastre de Rancagua.

Los Rancagüino Awards

LOS COLEGAS DESTACADOS

Casi todas las instituciones públicas tienen un periodista o responsable del área de comunicaciones, que entre otras labores debe llevar la relación con la prensa, la que no siempre es positiva ya que muchas veces se deben enfrentar situaciones complejas o preguntas incomodas.

Por este motivo año a año los periodistas de El Rancagüino destacamos la labor de alguno de nuestros colegas que desde el “otro lado” se caracterizan por facilitar nuestra labor y dentro de las limitaciones de su cargo institucional mantienen una cordial relación con los medios.

Este año quisimos valorar el aporte que ha realizado el periodista de la Seremi de Salud de O´Higgins, Rodrigo Troncoso, por su disposición, profesionalismo y rapidez en dar respuesta a los requerimientos de la prensa.

Y también queremos dar una especial Mención Honrosa al periodista de la municipalidad de Olivar Álvaro Rivera.

LOS QUE QUEDAN EN DEUDA

Si bien es cierto que muchas veces la falta de comunicación no responde a su gestión sino a las políticas comunicacionales o falta de ellas de la institución para la cual trabajan, sentimos especialmente la ausencia de comunicación durante el año que nos deja de Transporte, Economía, Vivienda, Mujer, Educación, Deporte y Cultura.

También creemos que está en deuda desde este punto de vista Carabineros, no es posible manejar a control remoto desde Santiago el quehacer de esta importante institución.

Además, extrañamos la interacción y la respuesta a nuestros requerimientos de parte del departamento de comunicaciones del Gobierno Regional, que si bien marca su presencia llenando de comunicados esta comunicación unidireccional no siempre es la más adecuada.

AUTORIDAD DESTACADA

Unánimemente y también lamentablemente esta categoría fue declarada como desierta, esperemos que el próximo año las autoridades estén más empoderadas y puedan dar a conocer de mejor forma sus funciones y acciones para mejorar la vida de los habitantes de la región de O´Higgins.

PERSONAJE DESTACADO

Una las malas noticias que debimos entregar este año fue la muerte del Dr Franco Ravera, pero este hecho nos hizo darnos cuenta que el especialista que trabajaba en el Hospital Regional de Rancagua, había forjado no solo una elogiable carrera, sino que también había tenido una vida que dejó una gran huella con sus pacientes, compañeros de trabajo y con la comunidad en general, es por eso que quisimos reconocer su profesionalismo y calidez humana con el premio de Persona más destacada del 2022.