Por: Erika Pulgarin.

Este 3 de enero se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), la primera versión del instrumento que reemplaza a la PDT tras la PSU. Todo esto previo al proceso de postulación universitaria, que se inició en esta misma jornada.

Más de 280 mil alumnos rindieron la última Prueba de Acceso a la Educación Superior el pasado mes de noviembre.

De nuestra región, algunos de estudiantes de colegios de O’Higgins con distinción en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) asistieron al Palacio de La Moneda donde disfrutaron un desayuno con el presidente Gabriel Boric.

Destacan estudiantes de Machalí, Rancagua, San Fernando, Paredones, Graneros y Pichilemu de instituciones como el Instituto Inglés, el Colegio Inglés Saint John, el Instituto Nahuelcura, el IRFE, el Instituto San Fernando y del Instituto O’Higgins de Rancagua

En la región se inscribieron para rendir la prueba 15.189 personas, de las cuales se presentaron, aunque sea a una prueba 13.182.

Martín Moraga González, del Instituto Regional Federico Errázuriz (IRFE) de Santa Cruz obtuvo doble puntaje máximo en Matemática 1 y Matemática 2.

“Esperaba que me fuera bien en matemáticas, pero nunca imaginé tener el doble en matemáticas, cuando me dieron la noticia hasta temblé. En mi futuro pretendo estudiar ingeniería electrónica”.

Benjamín Guzmán, estudiante Colegio Ingles Saint John de Rancagua

Puntaje máximo en Ciencias y matemática 1.

“Siempre tuve todo, nunca me faltó nada mis papás siempre se preocuparon por darme una buena educación y prepararme bien en un preuniversitario y para mí significa una recompensa para ellos. Mi meta a futuro es estudiar ingeniería civil y luego buscaré especializarme”.

Vicente Gallardo, estudiante Instituto O’Higgins de Rancagua

Puntaje máximo matemática.

“Siento que para mí el puntaje es todo, el esfuerzo y buena suerte de tener un buen colegio, gracias a mis profesores y a la formación que tuve. Creo que más que un mérito mío es de todo los que me rodean, quiero estudiar ingeniería mecánica”.

Antonia Cárcamo, estudiante Colegio Coya de Machalí

Puntaje máximo en matemáticas obligatoria

“Estoy muy contenta. No esperaba que me fuera tan bien. Me preparé por mi cuenta y tuve un año y medio de preparación”.

Emilia Skoljarev, estudiante del Instituto Marista de San Fernando

Puntaje máximo en lenguaje

“Quiero estudiar medicina, empecé a prepararme en agosto del 2022, no me espere estos resultados. Agradezco a mis padres, al colegio, mis profes de lenguaje Felipe Bastidas, el profe de matemáticas David Pérez, los profesores de ciencias Miguel Hormazábal, Jaime Salazar, Walter Muñoz, Gonzalo Avello. A mi profe del preu de matemáticas Cecilia Aliaga. A mi abuela y a mi tata que ya no está pero fue una persona muy importante para mí”.

Benjamín Santolaya, estudiante Colegio Nahuelcura de Machalí

Puntaje máximo matemáticas 1 y 2

“Estoy bastante feliz me destaque en el área de matemáticas y saque mil en matemáticas uno y dos quiero estudiar ingeniería”.

Ema Buttazzoni Redlich, estudiante Colegio la Cruz de Machalí

Puntaje máximo matemática 1

“Quiero estudiar ingeniería civil. Me preparé para rendir esta prueba tanto en el colegio como por fuera”.

Ángelo Matías Daniel González Lazcano, nuestra Señora de Graneros

Puntaje máximo Historia y Ciencias

“Me siento muy feliz y orgulloso de mí mismo, mi preparación fue en el colegio y preuniversitario, Le dedico este triunfo a familiares y amigos, quiero estudiar administración pública.”

Héctor Javier Carreño González, estudiante Colegio Charly’s School de Pichilemu

Puntaje máximo matemáticas 1 y 2.

“Creo que las palabras no son suficientes para manifestar la recompensa que ha tenido todo mi esfuerzo, ha sido un muy largo camino con mucho esmero de por medio no tan sólo mío sino también, de todas esas personas que han estado a mi lado acompañándome, sobre todo mi familia a quienes justamente les debo la persona que soy. El poder hacerlos sentir llenos de orgullo de su hijo es mi mayor premio aquí. Agradecer también a mi profesor y amigo Hipólito Solano Rubio, quien fue mi mentor en todo este proceso, al final el logro es suyo también”.

Carolina Andrea Toro Ramírez, estudiante Colegio ingles Saint John de Rancagua

Puntaje máximo en Historia.

“La verdad yo nunca me hubiera esperado sacarme un puntaje tan alto, si bien en el colegio siempre me fue bien y no me iba mal en los ensayos, nunca me hubiera esperado llegar tan lejos, y mucho menos ir a desayunar a La Moneda. Mis papás la verdad estaban super felices, y de verdad que la alegría desbordaba en mi casa ayer, fue una noticia muy grata para nosotros”.

Benjamín Badilla, estudiante Colegio ingles Saint John de Rancagua

Puntaje máximo matemática 2

“Me siento muy feliz con mis resultados, valió la pena todo el tiempo que invertí estudiando y preparando, que me permitió dar la prueba tranquilo y sin miedo, gran parte de este logro se lo debo a mi colegio, ellos me dieron las herramientas y yo las supe utilizar lo que convergió en mi puntaje destacado”.

Salvador Ramírez, estudiante Instituto San Fernando

Puntaje máximo matemática 2

Es un gran logro que aún no me lo puedo creer del todo, estoy muy feliz y emocionado por haber podido superar las expectativas de mi familia y profesores, y espero poder seguir cumpliendo mis metas y poder estudiar Ingeniería Civil en una buena universidad. Obviamente quiero agradecer infinitamente a mi mamá, a mi papá y a toda mi familia que siempre me han apoyado y han confiado en mi, también agradecer a mis amigos y a mis profesores que me entregaron lo mejor para poder conseguir este puntaje.

Sofía Ignacia Jiménez Cordero Rancagua

Puntaje máximo Ciencias

Postulaciones a universidades

En conjunto con la publicación de los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) iniciaron las postulaciones a las universidades en el marco de la Admisión 2023.

Las postulaciones para alguna de las 45 casas de estudios participantes del sistema de acceso centralizado se llevan a cabo entre la 09:00 del martes 3 hasta las 13:00 del viernes 6 de enero.

Es importante destacar que en este proceso de admisión los interesados podrán postular a 20 carreras.

¿Cómo postular a las universidades?

La postulación a las 45 universidades participantes del sistema de Acceso centralizado correspondiente al Proceso de Admisión 2023 se realiza a través del sitio web de Acceso Mineduc y del DEMRE.

Debes ingresar al Portal Postulación, para postular a las universidades del sistema de Acceso Mineduc. Esta herramienta, además de estar activa en el periodo oficial de postulaciones -entre el 3 y el 6 de enero de 2023-, estará disponible en modo de simulación entre el lunes 12 y el lunes 26 de diciembre de 2022 para que puedas practicar el procedimiento.

Para ingresar al Portal, deberás digitar en USUARIO el número de tu documento de identidad (cédula de identidad o pasaporte); y en CLAVE, tu contraseña personal creada durante la inscripción. Luego debes presionar el botón INGRESAR.

Luego de ingresar hay que seleccionar las carreras de su preferencia (se puede escoger hasta 20). Después de los pasos anteriores debes confirmar la postulación con la contraseña e imprimir el resumen de postulación.