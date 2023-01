Por: Fernando Ávila F.

Luego de las filas y días de espera que se apreciaron en diferentes colegios de la región, padres y apoderados que incluso pernoctaron en las afuera de los recintos educacionales para así tener la posibilidad de obtener matricula, conversamos con la Seremi de Educación, Carola Medina, quien aseguró que la situación es muy problemática, ya que es complejo que familias deban hacer filas, quedándose la madrugada, abandonando su trabajo o espacios familiares para conseguir una matrícula.

Aduce que es una situación compleja, la que están abordando desde el Ministerio de Educación, para así resolver estas situaciones que se viven en el país, pero abordándola dentro de lo que permite la normativa. Según explicó la Seremi, el proceso de postulación comenzó en agosto, luego se realizó un segundo proceso, pero lo que se vivió el día 3 de enero, fue la apertura de los últimos cupos en colegios particulares y particulares subvencionados,. Agrega que en los colegios públicos si bien se tienen problemas, pueden abordar el tema con mayor profundidad, debido a que se trata de recintos que dependen del Ministerio de Educación, donde se buscan sobrecupos y, la manera en que el sostenedor, que son los Departamentos de Educación, pueda permitir abrir más cupos.

Las problemáticas de lo ocurrido, según la seremi, se deben a que los apoderados no postularon en ninguno de los dos procesos, enfrentándose a estas situaciones incómodas para las familias y para quienes son responsables de la educación de los alumnos. Otros casos radican también en que colegios donde se está entregando matrícula, no son del agrado de los apoderados, tema simplemente de gusto.

Además, la seremi aduce que existe el tema de la migración, no solamente la extranjera, ya que existe migración interna dentro de regiones, donde muchas personas se han cambiado a vivir a otras comunas por un tema de cambio de vida, cambio de trabajo, segundas viviendas, citando como ejemplo la comuna de Navidad, donde cuando existe una migración importante, los colegios no tienen la capacidad para recibir a tantos alumnos, lo que conlleva a que no existan cupos y matrículas.

También la infraestructura es un factor, debido a que la seremi dice que sobre todo en colegios públicos, existe infraestructura antigua, que no permite por un tema sanitario entregar más cupos. Por orden del Ministerio de Salud indica que se deben tener espacios salubres para los alumnos, sanos, baños como corresponden, pertinentes para la cantidad de estudiantes, tema que será abordado junto a los alcaldes para tratar de resolver esta problemática y poder ampliar infraestructura lo más pronto posible.

Sobre el actual sistema de admisión online, cree que puede ser mejorado, pero si en el futuro cercano se debe solucionar el cómo se comunica desde los municipios este tipo de situaciones para así no tener vacíos de comunicación. “Todo se puede mejorar, queremos en un futuro cercano no tener este tipo de situaciones”, dijo la Seremi, quien agrega que todos los actores que son parte de este proceso de educación se deben hacer responsables, ya sea los sostenedores municipales, los servicios locales de educación pública y que también los colegios particulares y particulares subvencionados colaboren mutuamente para así tener un abanico de posibilidades para los estudiantes.

En la región indica la seremi, ya hay 290 mil estudiantes matriculados, pero el problema radica en que existen aproximadamente mil 500 alumnos que no tienen matricula, problema que la autoridad asegura que debe resolverse, ya que no es una cifra menor. “Este es un sistema bueno, pero debe tener mejoras para no tener que volver a pasar por este tipo de situaciones. No estamos dispuestos a tener gente en la calle esperando una matrícula”, sostuvo la seremi.