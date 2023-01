Entre sus múltiples beneficios, las vacaciones nos permiten reducir el nivel de estrés, aprovechar el tiempo libre y volver renovados. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunos cuidados para poder disfrutar a pleno y sin complicaciones.

Después de un año laboral intenso, la llegada del verano nos hace pensar en pasar unos días distintos. El mar y las sierras nos invitan a disfrutarlos y los planes se suceden con naturalidad. Literalmente, no vemos la hora de poder tomarnos nuestro tan ansiado descanso.

Ya sea en las playas o en los ríos serranos, lo importante es que vamos a pasar unos días entre la diversión y el relax, y, por sobre todas las cosas, vamos a empaparnos de sol. Estar atentos a nuestros cuidados saludables, será clave para nuestro bienestar.

Vacaciones con niños

Si viajamos en familia, con niños pequeños, es posible que estemos frente a una verdadera aventura, si no tenemos en cuenta los cuidados extra que necesitan. Es necesario conocer las precauciones a tomar. Si no dejamos nada librado al azar, nuestros niños disfrutarán del sol y del agua, tanto, o más que nosotros. Lo importante es no cambiar totalmente sus hábitos.

Vacacionar con un bebé o un niño en edad de pañales, requiere llevar los implementos necesarios para evitar corridas de último momento. A la hora de armar las valijas, además de su ropa y de un protector solar de máxima graduación; un pack de pañales, un stock de toallitas húmedas, y las cremas con aceite emulsionado no pueden faltar. Seguramente, podamos aprovechar las ofertas pañales que las tiendas especializadas ofrecen.

Cuestión de pieles

La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y requiere de mucho cuidado, sobre todo cuando la exponemos al sol. Es nuestra cubierta externa y nos protege de las agresiones que vienen desde afuera; por ese motivo, nosotros también debemos protegerla a ella. Beber abundante agua y consumir alimentos ricos en vitaminas, muchas veces no alcanza. El uso periódico de una crema de buena calidad es importante para poder mantenerla hidratada y sedosa, sobre todo, después de un día de sol, de mar y de haber estado en contacto con el cloro de las piscinas. La piel del rostro requiere limpieza, e hidratación porque es la más expuesta; y la piel del cuerpo solicita mayores cuidados durante las exposiciones al sol.

Es importante tener en cuenta que la piel debe ser protegida del frío, del calor, del viento y de la humedad. Poder mantenerla con la ayuda de cremas cosméticas y bálsamos luego de un día al aire libre, es una obligación para con nosotros mismos.

Piel sensible

La piel de los bebés es extremadamente delicada; se seca con facilidad y resulta muy propensa a las alergias y las irritaciones. Es recomendable utilizar un buen jabón neutro para higienizarlos, ya que la piel de los chiquitos tiene poca tolerancia a las fibras artificiales.

Las zonas del pañal se pueden limpiar con agua y una vez limpia es necesario colocarles una crema protectora que oficiará como prevención de irritaciones. Si estamos fuera de casa, una toallita para pieles sensibles funcionará en reemplazo del lavado. La elección de una buena marca de pañales en oferta es primordial para evitar llagas y enrojecimientos, muy frecuentes en época estival.

Pañales, hoy y siempre

Los pañales descartables desterraron definitivamente a los clásicos pañales de tela. Absorbentes y flexibles, permiten que los bebés se sientan cómodos, secos, y puedan moverse sin dificultad. Son, además, una ayuda muy importante para los padres.

Desde su aparición, allá por la década del 70, fueron perfeccionándose y hoy en el mercado encontramos pañales para cada edad, para cada peso, para disfrutar del agua (se los llama comúnmente pañales de agua) y pañales tipo bombachita para aprender a “pedir”. Cualquiera de estas variedades, siempre está dentro de alguna beneficiosa oferta de pañales.

Sin embargo, últimamente, se están imponiendo los pañales reutilizables o ecológicos, confeccionados en tela de bambú que son cien por ciento biodegradables. Cualquiera de las dos opciones, lo importante es que el bebé permanezca cómodo y no se irrite la piel.

Una buena aliada para nuestra piel

CeraVe es la crema más popular de las redes sociales porque se dio a conocer desde allí en el año 2006. Está especialmente desarrollada por científicos dermatólogos para reparar e hidratar las pieles más secas transformándolas en lozanas y radiantes. Actualmente ofrece más de 70 productos para el cuidado terapéutico de todas las pieles y ha ganado numeroso premios por su efectividad. Cerave Chile, tiene precios competitivos y es especial para los días de verano cuando la piel se reseca más de la cuenta. Se puede usar, además, en niños debido a su fórmula hidratante y sin perfumes.

Caricias que nos envuelven

Nada mejor, después de una extenuante jornada de mar o de pileta que aceptar la invitación de tirarse al sol en una extensa toallas de playa de vibrantes colores y excelente textura, para leer, conversar, o, simplemente, para contemplar el mar.

En los últimos tiempos, las toallas de piscina de algodón se fueron reemplazando por las toallas de microfibra que son de material más amigable con el medio ambiente; otro de los cuidados que hoy por hoy, debemos tener en cuenta en pos de nuestro bienestar.

Cuidarnos

Sin duda alguna, cuidarnos la piel, alimentarnos sanamente, leer un buen libro y salir a caminar en las horas recomendadas, es lo ideal para poder descansar durante nuestras merecidas vacaciones. Lo importante es estar preparados con los elementos necesarios para que ninguna adversidad nos sorprenda para mal.