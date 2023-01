Crear un video en inglés, compartiendo sus habilidades y principales cualidades, es el desafío que plantea el concurso “Pitch Yourself”, que se podría traducir como “Lánzate a ti mismo”. El certamen lo organiza Santo Tomás en todas sus sedes a lo largo del país. En el caso de sede Rancagua, 8 estudiantes de diferentes comunas de la Región aceptaron el desafío.

El tercer lugar se lo llevó Thiare Fernanda Miranda Pavez y el segundo puesto quedó en manos de Isidora Belén Laval Soto. La ganadora en la Región de O’Higgins fue Emily Cabrera Tabata, alumna de 3° Medio del Liceo de Niñas de Rancagua.

“Me gusta mucho aprender el idioma y siento que se me hace fácil. Las clases se me hicieron muy cortas, fueron muy didácticas, me gustó el espacio que se dio, muy ameno y tuvimos la oportunidad de mejorar y aprender”, relata la ganadora, quien en su video resaltó las cualidades que la hacen querer convertirse en una doctora en el futuro.

El concurso Pitch Yourself se realiza por segundo año consecutivo en Santo Tomás y para el año 2023 también se está pensando en realizar un certamen de deletreo en inglés, para incentivar el aprendizaje de este idioma entre estudiantes de enseñanza media.