La Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) es el nuevo instrumento de evaluación que reemplaza a la Prueba de Transición, a partir del proceso de admisión de 2023 a las universidades adscritas al sistema de acceso.

Este martes, se conocieron los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) y el inicio del proceso de postulación a nivel nacional, para 45 universidades adscritas al sistema de acceso.

A nivel nacional, fueron más de 275 mil personas la que se inscribieron para la aplicación de la PAES y 245.625 rindieron alguna de las pruebas, en los más de 660 locales a lo largo de todo el país, gracias al apoyo de más de 27 mil participantes como parte del personal de aplicación.

En la región se inscribieron para rendir la prueba 15.189 personas, de las cuales se presentaron, aunque sea a una prueba 13.182.

Por primera vez la prueba se realizó en tres días, dada la incorporación de la nueva PAES de Competencia Matemática 2 (M2).

En la Región de O’Higgins más de una decena de estudiantes obtuvieron puntajes destacados en la Prueba de Acceso a la Educación Superior. Entre ellos algunos pertenecientes a establecimientos municipales de Rancagua, ellos son:

-Amelie Villegas: 935 Comprensión Lectora (Liceo de Niñas)

-Alison Cordero: 891 Comprensión Lectora (Liceo Óscar Castro)

-Thiana Sisejkovic: 891 Comprensión Lectora (Liceo Óscar Castro)

-Simón Araos: 891 Comprensión Lectora (Liceo Óscar Castro)

-Carla Vocar: 891 Comprensión Lectora (Liceo Óscar Castro)

-Matías Jaramillo: 872 Comprensión Lectora (Liceo Óscar Castro)

-Jorge Vidal: 970 Matemáticas 1 / 935 Comprensión Lectora (Liceo Óscar Castro)

-Bastián López: 949 Matemáticas 1 (Liceo Óscar Castro)

-Benjamín Carrasco: 912 Comprensión Lectora (Liceo Óscar Castro)

-Rodrigo Gutiérrez: 971 Matemáticas 1 / 927 Matemáticas 2 (Liceo Óscar Castro)

-Fernando Salgado: 912 Comprensión Lectora / 909 Matemáticas 1 (Liceo Óscar Castro)

-Julio Peña (Liceo Óscar Castro).

-Kiara Matus: Egresó el 2021 del Liceo Óscar Castro y volvió a rendir prueba con resultados destacados en Comprensión Lectora.

El joven Jorge Vidal estudiante del Liceo Óscar Castro, puntaje destacado en matemáticas y lenguaje manifestó que se preparó para esta prueba con gran sacrificio, pues trabajó durante el verano para pagar su preuniversitario.

“Yo para presentar esta prueba me preparé mucho, tomé preuniversitario este año aparte tuve súper buenos profesores que me hicieron un preuniversitario en el colegio sin tener que tomar talleres, ellos me daban guías era decisión de uno hacerlas o no. Doy un agradecimiento a todos los profesores del preuniversitario y del liceo porque siempre estuvieron apoyándonos en este proceso nuevo”.

Además, Vidal explicó lo complicado que resultó mantener el amor por los estudios en medio de tantos factores externos “en primero medio fue super complejo para mí porque hubo paro de profesores, hubo estallido social y tuve pocas clases. En segundo medio vino la pandemia estuve en clases online, me bajó mucho el promedio no me interesé mucho por las clases, en tercero medio se retoman las clases, decidí trabajar en el verano y con eso pagué mi preuniversitario. Mis papás siempre me apoyaron, es un esfuerzo mío y de toda mi familia. Quiero estudiar medicina”.

El caso de Amelie Villegas, es excepcional, así como ella miles de estudiantes extranjeros han dejado en alto el nombre de su país al romper estereotipos creados en los últimos tiempos.

Villegas es una joven venezolana que llegó a Chile durante el año 2019, cuenta que a diferencia de muchos no realizó un preuniversitario, sino que aplicó en la prueba PAES los conocimientos adquiridos durante su vida estudiantil. Todo esto aunado al esfuerzo de su mamá trajo como resultado que se destacara en la prueba de lenguaje.

“Yo soy egresada del Colegio de Niñas, no me preparé en ningún pre universitario, siempre he sido una lectora ávida y ágil, utilicé todos los aprendizajes que he tenido a lo largo de mi vida. Fue más de la aplicación de los conocimientos que ya yo traía. Le agradezco a una profesora de básica que está en Estados Unidos, Mirla Montilla y a mis profesores del Liceo de Niñas de Rancagua, y por su puesto a mi mamá por ser una mamá maravillosa y siempre apoyarme en todo, quiero estudiar medicina en la Universidad de O’Higgins. Llegué a Chile en el año 2019 proveniente de Venezuela”.

Por su parte, Kyara Matus Ponce, egresó en el 2021 del Liceo Óscar Castro y volvió a rendir prueba con resultados destacados en comprensión lectora.

“Estaba muy nerviosa porque la prueba fuera muy diferente a lo que había hecho en las prácticas, pero al menos en matemáticas resultó ser similar a los ensayos que había hecho, estuve en preuniversitario y allí lo complementaba con cosas del liceo. Agradezco a mi familia y profesores además a mis amigos, me siento sumamente bendecida por eso. Quiero estudiar medicina ese es mi sueño”.

Para celebrar este gran triunfo de los estudiantes de los colegios municipales, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy les ofreció un desayuno para compartir esta grata experiencia.

“La trayectoria escolar de estos chiquillos fue bien compleja, tras dos años de pandemia donde tuvieron educación online obligatoria y en este último tiempo fue presencial, por ende, el esfuerzo fue mayor de ellos en materia académica. Tenemos puntajes destacados de distintos liceos, incluso de un liceo de adultos. Estamos muy contentos por ellos. Nosotros brindamos preuniversitarios gratuitos para apoyar este proceso que les permite ingresar a la universidad. Lo relevante es que la brecha educacional que existía se vaya cortando, los sistemas de medición siempre son subjetivos”.