En horas de la mañana de este lunes la Empresa de Servicios Sanitarios Essbio informó que producto del aumento de turbiedad en el Río Cachapoal, se generó inestabilidad en el servicio de agua potable.

La turbiedad fue provocada por lluvias precordilleranas intensas que arrastraron sedimentos a las captaciones, dificultando el proceso de potabilización del agua y obligando a detener la producción.

Producto de esta situación un gran número de familias se vieron afectadas por un corte de agua potable en las comunas de Machalí y Rancagua, situación generada por la alta turbiedad del río Cachapoal.

Marcelo Montesinos director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), señaló que 17.500 clientes que corresponden a la totalidad de la comuna de Machalí se vieron afectados por la interrupción del agua potable provocada por la restricción que tiene la planta Nogales.

Asimismo, indicó que a causa de la turbiedad de las aguas del Río Cachapoal también en el sector oriente de Rancagua hay 48 mil clientes que han sido afectados por las bajas presiones e interrupciones del vital líquido, no descartando la posibilidad de que se corte el servicio en esa localidad.

“La Superintendencia de Servicios Sanitarios informó que el porcentaje operativo y el caudal promedio es de 300 litros por segundos. Ese caudal va a estar destinado a sector de Rancagua Oriente para evitar que exista el problema o la dificultad de abastecimiento de agua en ese sector. Los cursos de acción que se han adoptado para esta emergencia de agua sanitaria, es que Essbio dispuso de 13 camiones aljibes y diversos puntos de abastecimientos de acuerdo con un plan que existe de suministros alternativos. Por otra parte, la Superintendencia de Servicios Sanitarios también dispuso reforzar los equipos de fiscalización para la planta de producción de agua Nogales”, manifestó Montesinos.

Por su parte, Patricio Bustos jefe de la oficina regional de Superintendencia de Servicios Sanitarios Región de O’Higgins explicó que en la comuna de Rancagua existe doble fuente de agua potable: fuentes subterráneas y parte de lo que llega de la planta Nogales.

“Debido a esta contingencia y a la parada de la planta Nogales el sector oriente de Rancagua se vio afectado, esto se va a resolver porque en una instrucción que dimos como superintendencia se construyeron una batería de pozos subterráneos para solventar eventos de turbiedad de esta magnitud. Gracias a esto es posible suministrar agua potable al estanque principal de Essbio que tiene en el sector de Sanchina, para que la ciudad de Rancagua esté abastecida completa de la red, para que no haya más cortes de suministros. La turbiedad del río Cachapoal no ha bajado lo suficiente para abrir el 100% de la planta”, explicó Bustos.

Hablan las autoridades

Alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud: “Essbio cuando nos avisa ya se había cortado el agua en algunos sectores”

Sin duda alguna las familias de Machalí fueron las más afectadas por toda esta situación y es que muchos de ellos alegan que debieron avisarles con un poco más de anticipación sobre este inconveniente para poder juntar un poco de agua para sus hogares.

Al respecto, el alcalde de Machalí, Juan Carlos Abud señaló que “Essbio se comunicó con nosotros a las 9 de la mañana de este lunes, nosotros activamos todos los protocolos informando a nuestros vecinos que iba a haber un corte general en toda la comuna producto de la turbiedad y las lluvias que hubo en la precordillera y esto afecta a la mayor parte de la localidad”.

“Cuando nos avisa Essbio lamentablemente ya se había cortado en algunos sectores. Así que estamos apoyando con hartos camiones aljibes que tienen que trasladarse a Requínoa y a Graneros para buscar agua potable y proporcionarles a los sectores que no hay”, señaló la autoridad de Machalí.

Además, Abud recalcó que “lamentablemente Essbio no tiene un horario de que pueda volver el agua, por lo tanto, es una gran incertidumbre que tienen los vecinos. Los camiones serán distribuidos por varios sectores, ojalá podamos atender a los lugares que quedaron sin agua”.

En horas de la tarde de este lunes según lo manifestaba la autoridad machalina, Essbio aún no les comunicaba un horario estimativo del restablecimiento de agua para la comuna.

Alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy: “El correcto servicio del agua potable es un tema que le concierne directamente a la empresa Essbio”

Durante este lunes, vecinos del sector oriente de Rancagua se vieron afectados por cortes, bajas presiones y la inestabilidad en el servicio de agua potable, producto de la turbiedad en el río Cachapoal, provocada por las lluvias en la precordillera.

Debido a lo anterior el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy puntualizó que “el correcto servicio del agua potable es un tema que le concierne directamente a la empresa Essbio, así como su normal reposición y las medidas que deben adoptar en situaciones de emergencias como la ocurridas este lunes”.

“Entendiendo la emergencia que afectó a nuestros vecinos y vecinas, que por varias horas se vieron afectados por cortes e inestabilidad en el agua potable, funcionarios del Departamento de Gestión del Riesgo de la Municipalidad de Rancagua se coordinaron con Essbio para apoyarles en la distribución de agua con los camiones dispuestos por la empresa sanitaria, para que pudieran apoyar con la entrega de agua potable en puntos críticos como, por ejemplo, en el Centro de Diálisis ubicado en el sector Manzanal; y en el Cesfam 3”, expresó la autoridad.

Recuadro

Disposición ocho camiones aljibes en los siguientes lugares por corte de agua en Machalí

▪️Las Pircas, Sector Tinajas

▪️Estadio Marista.

▪️ Santa Isabel, calle Miranda

▪️ Plaza de Machalí.

▪️ Alto Castillo.

▪️ Avenida San Juan.

▪️ Avenida Arturo Prat

▪️ Camino Las Rosas.

Situación similar en el centro de la comuna de San Fernando.

A través de su red social Twitter la empresa Essbbio en horas de la tarde de este lunes informó que “Producto de una contingencia en el sistema de producción de agua potable Los Aronmos, en San Fernando, se produjeron eventos puntuales de turbiedad en el sector centro de la comuna. La situación fue generada por el rebase de un canal de regadío que inundó nuestra infraestructura”.

Agregaron que “los equipos de Essbio han estado durante el día realizando lavados de las redes de distribución de agua, maniobras que permitirán normalizar el servicio al final del día”.

Afectados

Elvira Muñoz, habitante de Machalí

“Si hubiesen dado aviso yo creo que todos estaríamos preparados, esto fue algo fortuito nadie avisó no hubo comunicación imagínate las familias qu tienen niños pequeños, si nosotros como adultos estamos sufriendo hay que imaginarse ellos. Se agradece este abastecimiento que están realizando con los camiones, y además por las gestiones que ha realizado el alcalde de Machalí Juan Carlos Abud.

Rosario Torres, trabajadora Restaurante El Parrón de Machalí

Ha sido bastante tedioso, hemos tenido baja clientela, sin embargo, se han acercado muchos que no han podido cocinar en sus casas. Lo más complicado de todo es que no tenemos como lavar la losa, hacer aseo, y más encima el calor. Esperamos que se busque una solución rápida, esto no debería pasar en un país como Chile.

Ingrid Pérez, habitante del Mirador Andino.

Esto es horrible, deberían haber dado aviso, yo tengo hijos y nietos en mi casa uno puede estar con todo menos sin agua, eso es algo imprescindible. Esto representa mala administración, se debe haber sabido que no iba a haber agua, además de hacer operativos de repartición de agua en otros sectores. Yo vengo del mirador andino, hago un llamado a que exista más compresión y comunicación con el pueblo.