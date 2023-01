En Sewell se realizó la ceremonia de bienvenida a los 123 jóvenes de cinco liceos técnicos de la región de O’Higgins, quienes realizarán sus prácticas laborales en la División El Teniente y tuvieron la oportunidad de recorrer la “Ciudad de las Escaleras”.

Se trata de estudiantes de los liceos Politécnico de Machalí; Francisco Antonio Encina de Las Cabras; Ernesto Pinto Lagarrigue, Politécnico Bernardo O’Higgins y Presidente Pedro Aguirre Cerda de Rancagua, quienes completarán 180 horas cronológicas de capacitación.

En su paso por El Teniente, las y los alumnos aprenderán procesos de operación en mina subterránea, en el Rajo Sewell, en las plantas concentradoras y en la fundición.

“Recibimos a estos 123 jóvenes para que inicien su práctica laboral en la División, para que conozcan El Teniente, la minería del cobre y se empapen del desafío que tenemos, para que se conviertan en embajadores de las y los trabajadores de El Teniente, del esfuerzo y dedicación que ponen cada día en su trabajo”, afirmó Germán Sandoval, gerente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de División El Teniente.

“Que sean estudiantes de la región de O’Higgins no es al azar. Nuestro compromiso también es formar a las personas que a futuro van a desarrollar la región. De esta manera nos conectamos con nuestro territorio, con las comunidades y esperamos reforzar aún más el trabajo que hemos hecho estos últimos años”, agregó.

La seremi de Minería, Bárbara Gavia, destacó la oportunidad que estas prácticas significan para las y los estudiantes: “Somos un país minero y dentro de la producción de cobre mundial Codelco ocupa un gran lugar y sobre todo en la región. Que jóvenes tengan la oportunidad de hacer la práctica en El Teniente es muy importante para que conozcan la gran minería de primera fuente”.

Ignacio Cruz, director de Integración de El Teniente, planteó que “invitar a los estudiantes a que tengan esta experiencia nos ayuda a entusiasmar, atraer y retener el mejor talento. Para ellos es fundamental para su desarrollo personal y profesional y nosotros lo vinculamos con la búsqueda del triple valor como compañía, donde incorporamos a las comunidades y también el medioambiente”.

Entusiasmo y emoción

Gabriela Jiménez, alumna del Liceo Politécnico de Machalí

“Me pareció una muy linda experiencia, nunca había venido a Sewell y es fascinante. Espero aprobar mi práctica y en un futuro trabajar aquí. Me gustaría aprender cómo se produce el cobre, me llama mucho la atención y me gusta la minería”.

Bastián Ruiz, alumno del Liceo Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda

“A mí lo que más me gusta es la maquinaria y la geología. Espero aprender a manejar o ver cómo se maneja la maquinaria pesada. Mi papá trabaja en minería y eso me motivó para estar aquí”.

Samira Valenzuela, alumna del Liceo Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda

“Me emocioné cuando supe que haría mi práctica acá, porque no todos los liceos cuentan con la posibilidad de hacerla en Codelco, entonces para mí es un gran logro. Espero adquirir más conocimientos de los que obtuve en el liceo y conocer la maquinaria y procesos”.

Alexander Rojas, alumna del Liceo Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda

“Me interesa el área de Perforación y Tronadura, me gusta la maquinaria y el hecho de que hay que ser especializado para realizar esa tarea, no cualquiera puede hacerla Tengo familiares que están en la minería, pero el interés nació de mí. Me gustaría aprender lo necesario para ser un operador de maquinaria”.